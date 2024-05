3500 evrov na medveda

Na ministrstvu pravijo, da trofejni lov na medveda ni mogoč, oglasi na spletu pa kažejo drugačno sliko

Ponudba slovenskih medvedov na spletu

© Vir: bookyourhunt.com

Potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor lani odredilo odstrel 230 medvedov, ki so sicer v Evropi najvišje zavarovana živalska vrsta, so letos ponovili vajo in odredili odstrel dodatnih 176 medvedov. Pravijo, da gre za strokovno odločitev, ki pa je v praksi že desetletje odvisna od tega, s katero nogo je s postelje dotično pomlad vstajal profesor z ljubljanske Biotehniške fakultete dr. Klemen Jerina. Tokrat, verjetno skladno z njegovo strokovno ekspertizo, na ministrstvu dodajajo, da bo »odvzem iz narave v celoti nadzorovan, s čimer je onemogočen tako imenovani trofejni lov«.