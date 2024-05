Mladi za Palestino

Ameriške univerze so preplavili protestniki za svobodno Palestino

V podporo Gazi na eni izmed univerz v San Franciscu

© Profimedia

Številni ameriški študenti že od oktobra protestirajo zoper genocid, ki ga nad Palestinci izvaja Izrael: od ameriške vlade zahtevajo, naj se zavzame za prekinitev ognja v Gazi in neha financirati Izrael (ameriški kongresniki so na primer nedavno potrdili izplačilo 26 milijard dolarjev pomoči Izraelu), od svojih matičnih univerz pa, naj dogajanje v Gazi jasno obsodijo in pretrgajo finančne vezi z Izraelom. Mnoge od njih namreč prejemajo zajetne donacije podpornikov Izraela ali pa posredno, prek različnih skladov, vlagajo v vojaška podjetja, kot sta Lockheed Martin ali Raytheon, ki ob situaciji v Gazi mastno služijo. Protesti so minuli mesec dosegli vrelišče.