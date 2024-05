»Vse nekdanje jugoslovanske republike morajo vstopiti v Evropo«

IZJAVA DNEVA

"Če sem iskren, nikoli nisem dvomil o nujnosti vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Slovenja je bila najbolj pripravljena, moja ideja je bila izpeljati kolikor je mogoče hiter proces, potem pa prepričati druge nekdanje jugoslovanske republike, ki so imele več problemov, da bi bilo tudi zanje koristno vstopiti v EU. Veliko sem delal tudi s Hrvaško, rad bi jih spodbudil in zadovoljil. O Sloveniji je bilo vse jasno, Hrvaška pa bi morala priti takoj za Slovenijo. Zame je bil to eden od ciljev. Pričakoval sem, da se bo v kratkem zgodilo, da bodo v Unijo vstopile vse nekdanje republike Jugoslavije. Pa se to ni zgodilo, zame je bilo to razočaranje …"

"Moj načrt, ki še vedno velja, je naslednji: vse nekdanje jugoslovanske republike morajo vstopiti v Evropo. Postati morajo integralni del Evrope. Tudi Albanija. O tem nisem nikoli dvomil. Seveda pa je kristalno jasno, da je treba ob taki širitvi spremeniti, reformirati institucionalna pravila Evrope. To bi morali seveda storiti že prej. Dogovorjeno je bilo, da se s širitvijo pred dvajsetimi leti, tak je bil dogovor, spremeni ustava, vse bi moralo postati bolj okretno, odpraviti bi morali pravico do veta. Vendar se to ni zgodilo."

(Romano Prodi, nekdanji italijanski premier in predsednik Evropske komisije, v intervjuju za Delo, o tem, kako se spominja časov, ko je Slovenija čakala na vstop v Evropsko unijo)