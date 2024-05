Raziskava / 70 odstotkov evropskih poslancev ima prijavljeno dodatno dejavnost

Med 20 največjimi zaslužkarji Evropskega parlamenta je devet članov Evropske ljudske stranke

Raziskava združenja Transparency International EU je ugotovila, da ima kar 70 odstotkov od 705 članov Evropskega parlamenta prijavljeno dodatno dejavnost ali obstransko zaposlitev. Nekaj več kot četrtina dodatnih služb je plačanih, pri čemer šest poslancev z njimi zasluži več, kot znaša letna plača evroposlanca v višini 120.900 evrov, je poročal BBC.

Po poročanju MMC RTV Slovenija je med 20 največjimi zaslužkarji evropskega parlamenta devet članov Evropske ljudske stranke (EPP), šest jih pripada desnim ter skrajno desnim strankam ali pa so bili člani takšnih strank v preteklosti. Med dvajseterico sta tudi dva socialista, dva liberalca in en neodvisni poslanec, ki je bil izključen iz liberalne skupine.

Prvi je litovski poslanec Viktor Uspaskič s tremi milijoni evrov prihodka. Iz liberalne skupine Renew so ga izključili zaradi homofobnih opazk, litovska radiotelevizija pa je lani poročala, da je Uspaskič financiral spletne strani, ki so širile teorije zarote o vojni v Ukrajini in cepivom proti covidu.

Na drugem mestu je francoski poslanec Jerome Riviere, ki je poleg plače zaslužil dodatnih 220.000 evrov, predvsem s sodelovanjem s podjetjem za finančne storitve. Riviere je bil v evropski parlament izvoljen kot član Nacionalnega zbora stranke Marine Le Pen, zdaj pa je registriran kot neodvisni poslanec.

Na tretjem mestu je Laszlo Trocsanyi, nekdanji madžarski pravosodni minister in član vladajoče madžarske stranke Fidesz, ki je kot rektor univerze in z akademskim delom zaslužil dodatnih 171.638 evrov.

Med poslanci, katerih dodatni prihodek ni presegel višine njihove poslanske plače, je tudi nekdanji koordinator za brexit in vodja liberalne skupine Guy Verhofstadt, ki je zaslužil dodatnih 131.988 evrov, predvsem z delom v upravnih odborih in z govori.

Transparency International EU pri tem poudarja, da nobeden izmed evroposlancev ni prekršil kakršnih koli pravil, vendar opozarja, da številne druge zaposlitve, plačane ali neplačane, vzbujajo zaskrbljenost glede navzkrižja interesov in morebitnega vmešavanja iz tujine.

"To lahko odpre vrata številnim težavam, kot je navzkrižje interesov, ali pa odpre vrata tistim, ki bi skušali v Evropski parlament prelivati denar vlad tretjih držav," je dejal Raphaël Kergueno, glavni avtor raziskave Transparency International EU.

Po aferi Katargate so evroposlanci glasovali za poostritev etičnih standardov in preglednosti. 13 od 20 največjih zaslužkarjev v parlamentu je glasovalo proti spremembi, ki bi prepovedovala dodatno delo v organizacijah, ki so vpisane v register lobistov EU-ja.

Poročilo tudi navaja, da imajo poslanci večinoma prijavljene štiri plačane ali neplačane stranske dejavnosti, 23 poslancev pa jih je prijavilo več kot 10, še poroča MMC RTV Slovenija.

Zato Transparency Internatinal poziva naslednjo sestavo evropskega parlamenta naj prepove vse plačane in neplačane stranske dejavnosti. Če prepoved ne bi bila sprejeta, si skupina želi strožji parlamentarni nadzor, da poslanci ne bi prišli v navzkrižje interesov, je dodal Kergueno.