IZJAVA DNEVA

"Meni se zdi danes novinarstvo boljše, kot je bilo kadarkoli. Je bogatejše, ima dostop do veliko več krajev, kot jih je kadarkoli imelo. Če hočeš danes biti informiran o svetu, nimaš prav velikih težav. Interpretativni model sveta v sedemdesetih letih so bili časopisi in televizija, eden ali dva televizijska programa nacionalnega karakterja. Imel si torej program ali dva, imel si par časopisov, Delo, Dnevnik, imel si Mladino in Radio Študent kot alternativna medija, vsaj v tistem času, ko sem sam vstopal v novinarstvo. Vstopil sem skozi vrata Radia Študent in Mladine, hvala bogu, ker me je to odrešilo premnogih komplikacij. Je pa bil to svet, kjer je potiskan papir deloval kot interpretativni model sveta, nečemu si lahko zaupal ali pa ne. "

"Danes imaš tega veliko več, in če hočeš biti samozavesten, da razumeš svet, moraš biti bolj pameten kot kadarkoli prej, ampak izbira je tvoja. Če želiš biti zares informiran, to ni tako zelo težko, pač moraš zgraditi sliko iz vsega, kar je dostopno že v vsakem žepu, brati tiste novinarje, ki o tem pišejo na način, ki se ti zdi, da ustreza resničnosti tvojega sveta. Obnašati se moraš kot ti ljudje, ki fotografirajo za instagram: ta prave filtre moraš nastaviti in nekako že razumeš svet. Ni tako zelo težko in ne mislim, da je svet informacij obupan. Ja, kolikor želiš je dezinformacijskih kanalov, prej si imel enega ali dva, zdaj jih je tisoč ali pa dva tisoč, a na drugi strani so organizirani industrijski modeli informiranja, ki imajo sisteme kontrole, ki z različnimi mehanizmi zagotavljajo, da je to, kar bereš, preverjeno po kriterijih profesij, ne pa političnih strank, interesnih skupin ali pa lastnikov medijev."

(Novinar časopisa Dnevnik Ervin Hladnik Milharčič v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, katera je bila največja sprememba v novinarskem poklicu)