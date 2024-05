Ali Slovenija za priznanje Palestine potrebuje izraelsko dovoljenje?

Kdaj bo Slovenija končno priznala Palestino?

Tanja Fajon v oddaji Marcel

Ali Slovenija za priznanje Palestine potrebuje izraelsko dovoljenje? Zunanja ministrica Tanja Fajon je v oddaji Marcel na TV Slovenija dejala, da nikakor ne, saj tudi Izrael ni potreboval dovoljenja drugih držav, ko je dobil svoje priznanje pred leti v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN). Slovenija potrebuje soglasje vlade, potrebuje soglasje državnega zbora in odbora za zunanjo politiko, je poudarila zunanja ministrica.

Na vprašanje, zakaj potem Slovenija tako dolgo odlaša s priznanjem Palestine, pa je Fajon dejala: "Zdaj je drugačna dinamika. Mislim, da če kdaj, smo v resnici zdaj na točki, ko ni vrnitve in si Palestina to zasluži. Mogoče bo to zgolj simbolično dejanje, če ne bo premirja, če ne bo pogovorov. Na izraelski strani danes ni pripravljenosti za pogovore o palestinski državi, ampak mogoče bo to simbolično."

O tem, ali ne bi morali Palestino že davno priznati, pa je povedala: "Več vlad je to poskušalo. V Sloveniji imamo od leta 2004 naprej jasna stališča, govorimo o rešitvi dveh držav."

Ali so vlade vendarle morale nekoga vprašati zunaj, ali lahko priznamo Palestino? "Danes ne sprašujem Američanov, ali lahko Slovenija prizna Palestino, se pa pogovarjam. Tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom sva o tej možnosti govorila. Moram reči, da ko sem omenila, da v Sloveniji seveda razmišljamo o poti priznanja in da ni vprašanje priznanje Palestine, temveč vprašanje okoliščin, moram reči, da ni z eno besedo nasprotoval. Med vrsticami je bilo slišati celo kakšen spodbuden signal," je poudarila Fajon.

"Mi bi si želeli Palestino priznati v drugačnih okoliščinah, da zagotovimo varnost in predvsem mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev. To bi pomenilo v idealnih okoliščinah mirovno konferenco, konkreten mirovni načrt, ko bi vsi sedeli za mizo, tudi Izrael, tudi ZDA. V tem trenutku pripravljenosti za kaj takega ni. Če take pripravljenosti ni, moramo razmišljati drugače."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Na vprašanje, koliko palestinskih otrok bo moralo še umreti, preden bomo priznali Palestino, pa je dejala: "Legitimno vprašanje in to vprašanje si tudi jaz postavljam. Zato se tudi tako intenzivno pogovarjam. Ne le, da sem bila v Izraelu in v Ramali, prihodnji konec tedna grem v Egipt, Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate. Diplomacija konstantno poteka, pogovarjam se z državami v Evropski uniji, ker gre za zelo zapletene, težke odločitve. To ni moja intimna odločitev, tista bi bila mogoče hitrejša. Gre za to, da tudi kot država in kot vlada prevzemamo odgovornost. Ta hip je pomembno, da kot zunanja diplomacija govorimo umirjeno, premišljeno, z enim skupnim jezikom. Ne koristi nam, da se v Sloveniji na eni in na drugi strani krešejo različna mnenja. Ampak to je naša realnost, ne nazadnje smo v času kampanje za evropske volitve. Ampak mislim, da verjetno boljšega trenutka, kot v kratkem času, ne bo več."

O tem, ali bodo državo Palestino priznali zato, ker bo pravi čas, ali zato, ker je to prav, pa je odgovorila: "Mi bi si želeli Palestino priznati v drugačnih okoliščinah, da zagotovimo varnost in predvsem mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev. To bi pomenilo v idealnih okoliščinah mirovno konferenco, konkreten mirovni načrt, ko bi vsi sedeli za mizo, tudi Izrael, tudi ZDA. V tem trenutku pripravljenosti za kaj takega ni. Če take pripravljenosti ni, moramo razmišljati drugače."

O tem, ali imajo pravico do samoobrambe tudi Palestinci, pa je Fajon poudarila: "Absolutno imajo pravico do samoobrambe. Predvsem gre za to, da spremljamo okupacijsko silo, ko govorimo o Izraelu in napadih v Gazi. Tu gre tudi za iskanje odgovornosti krivca, kjer je Slovenija že od leta 2014 prisotna na mednarodnih sodiščih v zgodbah, povezanih z nezakonitim naseljevanjem na palestinskih ozemljih."

Zakaj pa se potem Palestincem ne omogoči samoobramba? Zakaj recimo Amerika, Velika Britanija, Francija, ki so prestregle iranske letalnike in rakete, ki so leteli v Izrael, ne prestrežejo letalnikov in raket, ki letijo v Gazo? "Govorimo o Hamasu, Hamas je teroristična organizacija, ki je določena, definirana tudi pri nas in kot taki ji je težko tako pomagati, kot si mogoče vi zamišljate," je izpostavila Tanja Fajon.

"Diplomacija poteka vsak dan, ves čas. Ta hip smo zelo dejavni v pogovorih z arabskim svetom in sogovorniki so nam hvaležni za našo držo, sicer ne bi prihajali sem egiptovski, jordanski minister, ne bi nas sprejemali vrhovi držav, če ne bi imeli neke samozavestne drže. Slovenija je tudi v Varnostnem svetu dosegla, da se o tem pogovarjamo, da smo sprejeli resolucijo, da smo zelo dejavni pri novi resoluciji, ki jo je predlagala Francija, da tudi, ko bo konec tedna glasovanje v Generalni skupščini, kamor je arabski svet prinesel novo resolucijo, enako zgodbo o priznanju Palestine v Organizaciji združenih narodov, prav tako podpiramo. Torej tu smo mi na pravi strani, sem trdno prepričana. Govoriti o pravi strani, ko imaš na tisoče ljudi mrtvih, tudi humanitarnih delavcev, novinarjev, otrok," je še dodala Tanja Fajon.

O tem, ali se lahko Palestinci, ko bo te klavnice konec, znova, kot vsakič do zdaj, vrnejo v apartheid, v največjo ječo na prostem, v največje sodobno koncentracijsko taborišče, kot pravijo Gazi, pa je Tanja Fajon v oddaji Marcel na TV Slovenija povedala: "Videla sem posnetke, neko vizijo Izraela, otok Gaza, tri milje od kopnega … Tam bi živeli ljudje in to je mogoče podobno temu, kar vi pravite. Zato je ključen vsak trenutek, vsaka premišljena poteza, tudi v diplomaciji, ki ne naredi večje škode od te, ki je danes. Zato se toliko pogovarjamo in si tako prizadevamo. Tudi arabski svet mora biti poenoten v tem, kaj želi."