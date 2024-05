»Tako kot je Dončić ponosen na svoje trojke, smo mi v Svobodi ponosni na svojo ekipo«

IZJAVA DNEVA

"V Svobodi smo se po temeljiti in demokratični razpravi odločili, da pri sestavi liste damo prednost mladim, ki verjamejo v enotno in solidarno Evropo. Tako kot je Dončić ponosen na svoje trojke, smo mi v Svobodi ponosni na svojo ekipo. Tokratne evropske volitve bodo najpomembnejše doslej. Prav je, da se tega zavemo in se teh volitev udeležimo v čim večjem številu. Na ta način pokažemo, v kakšni Evropi želimo živeti."

(Premier Robert Golob o tem, ko so v Gibanju Svoboda na Državno volilno komisijo vložili listo kandidatov za evropske volitve; via MMC RTV Slovenija)