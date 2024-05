»Mislim, da imam zdaj več vpliva, kot bi ga imel, če ne bi povedal, da ne bom kandidiral«

"Namerno o tem nisem govoril prej, prav užival sem, ko so angleški mediji onanirali na moj domnevno novi mandat. In drugič, glasovanje na kongresu v Parizu je bilo glasovanje o podpori meni. Če bi že pred glasovanjem o famoznih spremembah statuta povedal, da leta 2027 ne bom kandidiral za predsednika Uefe, to ne bi bila podpora meni. Delegati bi rekli, podprimo ga, saj to tako ali tako ne šteje več in bo zapustil položaj. To je bilo zame zelo pomembno. Navsezadnje pa imam do konca mandata še tri leta, verjamem, da bom v tem času naredil še veliko zanimivih stvari, in sicer brez kakršnekoli obremenitve za naslednji mandat. V trenutku, ko razmišljaš, da imaš enkrat naslednje volitve, postaneš malenkost bolj previden v določenih odločitvah, meni ni treba biti več."

"Nekateri so mi rekli, da bom izgubil vpliv, ker sem prehitro sporočil svojo odločitev. Drži obratno, mislim, da imam zdaj več vpliva, kot bi ga imel, če ne bi povedal, da ne bom kandidiral. Lahko bi me stiskali in stiskali v kot, potem pa bi eno leto pred koncem mandata sporočil, da odstopam od vnovične kandidature in bi rekli, uspelo nam je, ne bo več kandidiral. To je bila moja odločitev."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin v intervjuju za Delo o tem, zakaj je po februarskem kongresu Uefe, ko so ga delegati plebiscitarno podprli in bi lahko ostali na položaju do leta 2031, sporočil, da bo sestopil s položaja leta 2027)