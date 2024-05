»Novi stari voditelj v Kremlju je realnost, s katero se je Zahod že sprijaznil«

IZJAVA DNEVA

"Novi stari voditelj v Kremlju je realnost, s katero se je Zahod že sprijaznil. Da je pri inavguraciji Putina manjkala večina veleposlanikov iz EU in ZDA, je znak neodobravanja ruskega predsednika in morda še zadnja gesta diplomatskega zmrdovanja nad režimsko orkestriranimi volitvami, ki ljudem s slamnatimi protikandidati niso puščali nikakršne prave izbire. In vsaj na kratek rok te izbire ni na vidiku na notranjepolitičnem ruskem parketu. Opozicija je zbežala iz države ali pa je v zaporu. Interesni vplivi v Rusiji so že leta razdeljeni med oligarhe in različne varnostne aparate, ki tako ali drugače hranijo Putinov režim z delnim vračanjem prisluženih rubljev v divji privatizaciji bogatenja peščice in z lojalnostjo – dobrino, ki je za Putina v zadnjih dveh letih postala še pomembnejša. To je dosegel tudi s popolno kriminalizacijo dvomov o vojni v Ukrajini ter z zadušitvijo še zadnjih ostankov delujoče civilne družbe."

(Novinar Aleš Gaube, v Dnevnikovem komentarju, o tem, da je Vladimir Putin v svojem inavguracijskem govoru, Zahodu jasno sporočil, da so nadaljnji odnosi z Rusijo odvisni od njih, ne pa od tega, kako bo Rusija končala svoj nezakoniti osvajalski pohod po tuji zemlji)