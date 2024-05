Buržoazno novinarstvo ali buržurnalizem

IZJAVA DNEVA

“Ob širšem pregledu različnih medijskih portalov je razvidno, da določeni mediji subtilno, a dosledno promovirajo in objavljajo vsebine, ki glorificirajo uspeh individualizma v kapitalističnem sistemu, hkrati pa moralizirajo o revščini neuspešnih. Prispevke, s katerimi mediji favorizirajo interese vplivnih in bogatih na račun večine prebivalstva, lahko označimo za buržoazno novinarstvo ali buržurnalizem."

(Miha Knific, študent kognitivne znanosti, o medijih, ki povzdigujejo kapital in so tako rekoč v njegovi službi; via disenz.net)