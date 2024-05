Protest / Študenti zasedli fakulteto

Študentski protestniki zahtevajo, naj Univerza v Ljubljani prekine sodelovanje z izraelskimi univerzami in naj se FDV javno opredeli do genocida v Gazi

Študentke in študenti Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV) ter drugih fakultet so se danes zbrali in zasedli fakulteto, da bi izkazali solidarnost boju Palestink in Palestincev in da bi ponovno pozvali FDV in Univerzo v Ljubljani, da se opredelita do dogajanja v Gazi in obsodita genocid.

"Zahtevamo načelno univerzo, ki stoji za pravico in svobodo," so poudarili. Po govoru so se ob skandiranju gesel podali na obhod fakultete, zmotili so tudi predavanja in zasedli veliko predavalnico. "Izraelske univerze so tesno povezane z vojaško industrijo in opravičujejo izraelske zločine nad Palestinci," so izpostavili in dodali, da Izrael medtem aktivno uničuje palestinsko šolstvo in univerze.

"Ne bomo pustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael potonejo v pozabo! Ponovno pozivamo, da je dolžnost vseh nas, da se organiziramo in na vso moč nasprotujemo izživljanju Izraela nad palestinskim ljudstvom," je sporočila Lista demokratičnega študentstva, ki se je pridružila študentski zasedbi, in napovedala, da bodo študentje pritisk stopnjevali.

Opozorila je, da Izrael v Gazi izvaja genocid ter da vsak dan v enklavi beležijo 300 novih žrtev izraelske agresije. "Ne smemo in ne mislimo biti pasivni! Še posebej ne, ko se naši politiki, naša fakulteta in naša univerza sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki ga izvaja apartheidski režim," je poudarila.

Ob tem je dodala, da so bila dejanja palestinskih gibanj 7. oktobra posledica izraelskega izživljanja nad palestinskim ljudstvom. "Okupacija vedno porodi odpor, ki je v četrtem odstavku 1. člena Ženevskih konvencij pravno zaščitena pravica okupiranih narodov, in ga moramo kot takšnega tudi podpreti," je nadaljevala.

Lista demokratičnega študentstva je tudi spomnila, da ljubljanska univerza kljub njihovim pozivom še vedno ni prekinila sodelovanja z izraelsko univerzo Bar Ilan. "Zato jo ponovno pozivamo, da sodelovanje z univerzo prekine. Izraelska vojna je namreč proti Palestincem v Gazi usmerjena tudi tako, da deluje proti palestinskim univerzam, šolam, akademikom in študentom," je opozorila.

Univerza v Ljubljani: Opozorili smo na popoln izbris izobraževalne infrastrukture

Univerza v Ljubljani je medtem danes sporočila, da je že pred dvema mesecema odločno obsodila nasilje v Gazi in pozvala k premirju. "Kot akademska skupnost smo še posebej opozorili na popoln izbris izobraževalne infrastrukture," so pojasnili.

Poudarili so, da univerza trenutno na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z inštitucijami iz Izraela. "Sporazume imajo oziroma so imele sklenjene nekatere od članic univerze, a so ti bodisi potekli bodisi gre za zelo splošne sporazume o nameri sodelovanja brez realiziranih mobilnosti ali sodelovanj," so dodali.

Hkrati so pojasnili, da ljubljanska fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v okviru projekta Erasmus+ Chemoinformatics+ z Univerzo v Bar Ilanu iz Izraela sodeluje zgolj posredno. Program je zasnovan na podlagi dvojnih diplom z Univerzo v Strasbourgu. "V principu bi lahko študentje kemijske fakultete opravljali obvezno prakso na izraelski univerzi, a se še nihče ni odločil za to," je dodala.

"FDV in Univerza v Ljubljani, z izjemo ene objave na socialnih omrežjih, ostajata tiho," so zapisali v Listi demokratičnega študentstva. Njihovo javno pismo spodaj objavljamo v celoti, tam si lahko ogledate tudi fotogalerijo.

Skupina študentov z različnih fakultet prihodnji teden, 16. maja, organizira dobrodelni koncert za pomoč vojnim žrtvam v Gazi v Kinu Šiška. Ves denar od prodanih vstopnic bo nakazan organizaciji Medical Aid for Palestinians.

***

Študentke in študenti zasedli FDV v podporo Palestini

Študentke in študenti Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter drugih fakultet so se danes zbrali in zasedli fakulteto, da bi izkazali solidarnost boju Palestink in Palestincev in da bi ponovno pozvali Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, da se opredelita do dogajanja v Gazi in obsodita genocid, ki smo mu priča.

Študentke in študenti bodo pritiske stopnjevali tudi v obliki zasedbe. Tekom zasedbe se bodo s Palestinkami in Palestinci pogovarjali o stanju v Gazi in njihovi izkušnji življenja na okupiranem ozemlju, gledali filme o zgodovini Palestine in vsakdanjem življenju v Gazi ter poslušali predavanja tovarišic in tovarišev o pomenu upora proti imerializmu. Sklicana pa bo tudi skupščina, kjer bodo delili svoje znanje in izkunje o trenutnem organiziranju, nadaljnih planih ter njihovih zahtevah za fakulteto, univerzo in odločevalce.

"Danes smo tukaj, da izkažemo solidarnost boju Palestink in Palestincev in da ponovno pozovemo Fakulteto za družbene vede in Univerzo v Ljubljani, da se opredelita do dogajanja v Gazi in obsodita genocid, ki smo mu priča. Ne bomo pustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael potonejo v pozabo! Ponovno pozivamo, da je dolžnost vseh nas, da se organiziramo in na vso moč nasprotujemo izživljanju Izraela nad palestinskim ljudstvom. Opozarjamo na genocidne poboje in ustrahovanja civilistk in civilistov v Palestini, ki še vedno nemoteno potekajo naprej! Opozarjamo, da je vsak dan v Gazi 300 novih žrtev in da je bilo od 7. oktobra preteklega leta ubitih že 35 000 ljudi od tega 14 500 otrok! Ne smemo in ne mislimo biti pasivni! Še posebej ne, ko se naši politiki, naša fakulteta in naša univerza sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki ga izvaja apartheidski režim.

Zavzemamo se za objektivno pravico do obstoja, samouprave in dostojanstva vseh ljudi in ob tem obsojamo kakršna koli dejanja, katerih namen je uničiti določen narod, njegovo zgodovino in njegove zmožnosti živeti v miru, avtonomno in brez strahu pred izbrisom z obličja planeta. V skladu s tem obsojamo dejanja Izraela v Gazi, tako v kontekstu trenutne vojaške operacije iztrebljanja kot v njihovi okupaciji palestinskega ozemlja.

Z današnjo akcijo še naprej izkazujemo solidarnost Palestinkam in Palestincem, ozaveščamo in gradimo študentski upor proti okupacijskim silam ter pritiskamo na odločevalce, FDV in Univerzo v Ljubljani, da storijo isto in obsodijo genocid! Prav tako stojimo skupaj s študentkami in študenti, ki zavemajo stališče proti stalnim zločinom Izraela, pozivajo k prekinitvi institucionalnih vezi z izraelskimi univerzami in zasedajo univerze v znak protesta za svobodno Palestino v ZDA, Avstraliji, Španiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Libanonu, Egiptu, Jemnu, Kuvajtu, Indiji, Argentini, na Japonskem in v Kanadi. Čas je, da se jim pridružimo tudi mi!

Bes, žalost in jeza ne zaobjamejo občutkov, ki jih doživljamo ob nadaljevanju izraelskega genocida v Gazi, neomajno stojimo z njimi in se zavzemamo za svobodno Palestino! Ogorčeni smo nad izgubo življenj, sistematičnim uničevanjem ključne infrastrukture ter nad kršitvami neštetih mednarodnih konvencij in temeljnih človekovih pravic, ki jih Izrael kot agresor vrši nad Palestinkami in Palestinci!

Univerza v Ljubljani še vedno ni prekinila sodelovanja z Izraelsko univerzo Bar Ilan, čeprav smo to od nje zahtevali že več kot mesec dni nazaj na okrogli mizi s Stephanie Westbrook iz gibanja "Boycott, divest and sanction", na Vseslovenskem shodu za svobodno Palestino in prek elektronske pošte. Zato jo ponovno pozivamo, da naj sodelovanje z Univerzo Bar Ilan prekine! Izraelska vojna je proti Palestincem v Gazi usmerjena tudi tako, da deluje proti palestinskim univerzam, šolam, akademikom in študentom. Čas je, da celoten akademski svet sprejme nujne ukrepe za ustavitev izraelskega genocida v Gazi in uničevanja vseh Palestincev.

Še več, Univerza v Ljubljani že več let sodeluje z Izraelskimi univerzami. Julija lani je imela Univerza v Ljubljani sklenjen sporazum o sodelovanju s kar štirimi Izraelskimi univerzami. V sodelovanje pa je bilo aktivno vključenih 5 fakultet članic UL.

Izraelske akademske ustanove so globoko vpletene v izraelski režim naseljenskega kolonializma in apartheida, ki že 75 let zatira Palestinke in Palestince. Izraelske univerze so tesno povezane z izraelsko vojaško in orožarsko industrijo ter razvijajo, izvajajo, ohranjajo in opravičujejo izraelske vojne zločine nad Palestinkami in Palestinci.

Dve največji univerzi v Gazi, Islamsko univerzo v Gazi in univerzo Al-Azhar, je Izrael z letali in raketami, ki jih dobavljajo od ZDA, bombardirali in spremenili v ruševine. Zato je skrajni čas, da celoten akademski svet sprejme nujne ukrepe za ustavitev izraelskega genocida v Gazi in stalnega šolocidnega nasilja nad vsemi Palestinci.

V edinem odzivu, ki so ga uspeli izustiti na Univerzi v Ljubljani so zapisali:

"Na Univerzi v Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje po svetu z vse več oboroženimi konflikti, kršenjem človekovih pravic in odmikanju od demokratičnih vrednot. Pridružujemo se zgroženosti nad nečloveškimi dejanji Hamasa in nesorazmernim, nedoumljivim odgovorom Izraela, ki je vzel življenje več kot 30.000 ljudem, od tega več tisoč otrokom, in uničil domove desetinam tisočev družin."

Z njihovim odzivom, objavljenim izključno na Facebook in Instagram profilu Univerze, kažejo na popolno nerazumevanje trenutne situacije in ignoriranje zgodovinskega konteksta na prostoru Palestine, saj Palestinke in Palestinci že več kot 75 let živijo pod agresivno in apartheidsko okupacijo kolonialne tvorbe Izrael. Aretacije, poboji, kontrolne točke, vsakodnevne grožnje in pomankanje osnovnih življenskih dobrin že več desetletij zaznamujejo življenje palestinskega ljudstva.

Poudarjamo tudi, da je odgovor palestinskih odporniških gibanj - med katere ne sodi samo Hamas, ampak cel kup osvobodilnih gibanj, kot so PLO, PFLP, in druge - sedmega oktobra posledica izraelskega izživljanja nad palestinskim ljudstvom. Okupacija vedno porodi odpor, ki je v četrtem odstavku prvega člena Ženevskih konvencij pravno zaščitena pravica okupiranih narodov, in ga moramo kot takšnega tudi podpreti!

Od fakultete za družbene vede še vedno zahtevamo, da naj se do genocida opredeli! K temu smo jo prvič pozvali januarja s protestnim branjem poezije, potem pa še nekajkrat v sledečih mesecih. Verjamemo tudi, da ima Fakulteta za družbene vede UL, kot “največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi” posebno politično ter etično odgovornost pri zagovarjanju osnovnih načel človekovega dostojanstva in pravičnosti. Poleg tega ne smemo spregledati simbolne vrednosti opredelitve in kapacitet za izvajanje pritiska na dnevno politiko, ki so naši fakulteti unikatne.

Ves čas nam govorijo, da na mladih svet stoji, ko pa mladi spregovorimo in zavzemamo stališča, v katera verjamemo, pa smo deležni tišine in medlih odzivov!

Prav tako nas na fakulteti učijo, da se moramo opredeliti do sveta, ki ga preučujemo, da moramo posredovati in se organizirati za voljo pravičnosti, enakosti in dostojnosti vseh delov družbe. Mi pravimo, da trenutni konflikt v Gazi ni izjema! Zato fakulteto ponovno pozivamo, naj se opredeli, naj ne bo tiho in naj ne čaka, da se genocidi končajo in krivci zaščitijo. Dovolj imamo sklicevanja na akademsko avtonomijo, ki prepogosto deluje kot ultimativni izgovor akademskih funkcionarjev, ko se sprenevedajo glede osnovnih načel človeškosti. Fakultete morajo držati svojo apolitično tišino, vse dokler niso vpoklicane v funkcijo branitelja zahodnih, kolonialnih institucij, na katerih temelji sistem, v katerem živimo. Tako je pred dvema tednoma na Fakulteti za družbene vede potekala okrogla miza ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU in pred tem okrogla miza o obletnici vstopa v NATO.

To je pokazatelj, da je sodobna vloga univerze to, da je ideološki podaljšek kapitalističnega sistema in s tem odraz radikalnega neravnovesja porazdelitve moči in privilegijev! Univerza v kapitalizmu je pusta, sterilna in brez jasnega cilja onkraj produkcije kadrov za trg dela. Univerza ni več sposobna prepoznati težav v družbi, kaj šele jih naslavljati. Vprašati se moramo, kakšna je sporočilnost drugim po svetu, ko se tako jasno kaže, čigavi interesi prevladujejo. To so interesi kapitala. To so nazadnjaški interesi liberalizma in imperializma.

Zato ponovno pozivamo celotno akademsko skupnost: univerze, znanstvenike, fakultetne sindikate, univerzitetne oddelke in akademska združenja, študentke, študente, mlade raziskovalke in raziskovalce, profesorice, profesorje in organizacije, naj pozovejo k takojšnji prekinitvi ognja in koncu genocidne vojne Izraela proti Palestinkam in Palestincem v Gazi, k dostavi življenjsko pomembnih humanitarnih potrebščin v Gazo in k zaščiti ZN za 2,3 milijona palestinskih civilistov, ujetih v izraelskem obleganju v Gazi, saj moramo narediti vse, kar je v naši moči, da zaustavimo grozodejstva, ki smo jim priča. To naredimo tako, da smo organizirani in da stojimo skupaj!

Univerza je in mora biti sposobna storiti več! Namesto produkcije kadrov za neprestano spremenljive potrebe trga se dandanes nanjo obračamo z zahtevo, da naj svoje delovanje usmeri v ustvarjanje kritičnega in ne odtujenega znanja. Kar potrebujemo, niso poslušni ključi v kolesju sistema, vendar aktivne in avtonomne posameznice in kolektivitete, ki bodo sposobne misliti in udejanjiti bolj pravičen svet. Zato smo danes tu! Naša zasedba je avtoimuni odziv nas, sestavnih členov univerze, saj zahtevamo, da univerza začne udejanjati svoja deklarativna načela. Zasedba naj bo oznanilo vsem, da študentstvo ne namerava le trpeče sedeti v klopeh in nekritično vsrkavati informacije. Od univerze in fakultete zahtevamo kritično in objektivno držo o grozodejstvih in genocidu, ki smo jim priča na dnevni ravni. Dokler ta zahteva po osnovni načelnosti ne bo prepoznana, se naše organiziranje ne bo ustavilo, naša odločnost pa bo postala še močnejša!

Od fakultete zahtevamo javno in neomajno opredelitev proti grozodejstvom, ki jih Izrael izvaja nad Palestinkami in Palestinci! Od Univerze v Ljubljani pa zahtevamo več kot kratkomiselno enačenje nasilja in milega obsojanja! Zahtevamo takojšnjo prekinitev sodelovanja Univerze v Ljubljani z Univerzo Bar Ilan!

Dovolj nam je tišine, postaviti se moramo na pravo stran zgodovine!!

Ne bomo študirali, dokler ne more študirati študentstvo v Gazi!!!

Od reke do morja - Palestina bo svobodna!!!

Tu smo in tu bomo ostali. Dovolj imamo sprenevedanja, dovolj imamo praznih obljub. Zahtevamo načelno univerzo, načelno fakulteto, ki stojita ZA dostojnost, ZA pravičnost, ZA svobodo! Svoboda Palestini!".

Lista demokratičnega študentstva