Pregon gospodarskega kriminala dodatno otežen

Ustavno sodišče zamejilo policijo in tožilstvo, na smeh gre predvsem koruptivnim politikom, pokvarjenim kapitalistom in organiziranemu kriminalu

© Tomaž Lavrič

Vlada je pred dnevi potrdila in v državni zbor poslala spremembo zakona o kazenskem postopku, s katero se zaostrujejo pogoji, ki jih morata izpolniti policija in tožilstvo v konkretnem primeru, če želita izvajati prikrite preiskovalne ukrepe, predvsem pridobivati podatke o elektronskih komunikacijah in bančnih transakcijah. Višja raven zaščite pred posegi državnega represivnega aparata je z vidika blaginje družbe težko kaj spornega, čeprav se v tem primeru s to trditvijo ne strinjajo vsi. Še posebej ne na tožilstvu, kjer opozarjajo na oteževanje, če ne celo onemogočanje pregona najhujših oblik kriminala, predvsem korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala.