Krivi za vse

Stranka Levica, ki si v vladi prizadeva za bolj solidarno družbo, postaja tarča napadov z vseh strani

Trije ministri stranke Levica: Asta Vrečko, ministrica za kulturo, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost.

© Luka Dakskobler

Od volitev sta minili dve leti, od začetka delovanja vlade 21 mesecev. Vmes se je zgodilo marsikaj, poplave, zaostale reforme, spori v poslanskih skupinah, referendumi, razočaranje, nepremičninske afere, prišla sta streznjenje javnosti in spoznanje, da politika ni vsemogočna. Ostala pa so pričakovanja, ostale so obljube. Največ pričakovanj je v vladi zbujala stranka Levica, prvič je vstopila v vlado, prvič je Slovenija dobila vladno stranko, ki je ponosna na leve politične ideje. Pa je Levica storila prav? Ali lahko ta stranka v vladi Roberta Goloba sploh izpolni obljube, ki jih je dala volivcem?