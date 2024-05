Uroš Urbanija / Slabe novice za politkomisarja

(Pravo)sodne zaušnice

Človek mnogih funkcij (in pravnih postopkov) Uroš Urbanija

Uroš Urbanija trenutno uravnotežuje slovenski medijski prostor kot odgovorni urednik informativnega programa Planet TV, nekoč Telekomove televizijske hiše, ki jo je potem vlada Janeza Janše prodala madžarskim medijskim tajkunom, ki delujejo pod okriljem premiera Viktorja Orbána. Pred tem se je Urbanija v času zadnje Janševe vlade izkazal na nekaterih drugih medijskih položajih, na primer kot direktor TV Slovenija in kot direktor vladnega urada za komuniciranje. Ta teden je v povezavi s tem prejel slabe novice.

Najprej je tožilstvo sporočilo, da je zavrglo njegovo protiovadbo zoper direktorico Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) Katarino Bervar Sternad in njeno tedanjo odvetnico, sedaj predsednico republike Natašo Pirc Musar. Omenjeni sta namreč zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA). Očitali sta mu, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo. Povedano preprosteje, za skoraj leto dni je ustavil državno financiranje agencije, da bi vplival na njeno uredniško politiko, in agenciji s tem povzročil dobrega pol milijona evrov premoženjske škode. No, Urbanija je svoji ovaditeljici tedaj ovadil, češ da sta zoper njega podali krivo ovadbo.

Da ne gre za krivo ovadbo, je v tem primeru jasno – iz ravnanja Urbanije izhajajo sumi kaznivega dejanja. Zato je toliko bolj čudno, da so na policiji in tožilstvu potrebovali skoraj točno tri leta, da so zavrgli protiovadbo Urbanije (ki bi pa dejansko lahko bila kriva ovadba), v postopku ovadbe zoper Urbanijo pa tožilska odločitev še ni bila sprejeta. Katarina Bervar Sternad se je glede na slednje odzvala z besedami, da »z vidika varstva vladavine prava in odkrivanja ter pregona kaznivih dejanj nosilcev moči (Urbanija je to v času prejšnje vlade nedvomno bil) postopek teče absolutno prepočasi«.

Na ljubljanskem okrožnem tožilstvu, ki ga začasno vodi višji državni tožilec Iztok Stražar, so se izognili odgovorom na konkretna vprašanja o trajanju postopkov. Pojasnjujejo zgolj, da so ovadbi v teh dveh primerih res prejeli maja in junija leta 2021 in da je predkazenski postopek pač trajal toliko časa, da pa je tudi postopek z ovadbo zoper Urbanijo »v sklepni fazi in bo državnotožilska odločitev sprejeta v kratkem«. Bomo videli.

Nekaj dni za tem pa so z RTV Slovenija sporočili, da so prejeli sodbo delovnega sodišča v zvezi z izredno odpovedjo Urbaniji, ki da je »v celoti ugodna za RTV«. Urbanija je namreč tožil RTV Slovenija in trdil, da mu je bila izredna odpoved, zaradi katere je moral zapustiti položaj direktorja TV Slovenija, izrečena nezakonito, brez podlage v zakonu. Sodišče je zdaj ugotovilo, da je podlaga za izredno odpoved bila in je bila ta posledično upravičena in zakonita, ker je Urbanija pri svojem delu kršil predpise RTV Slovenija in dano pooblastilo nekdanjega v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija.