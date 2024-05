Državljanska dolžnost

Kaj je pomembneje, hišni red ali opozarjanje na genocidna dejanja?

Desno od transparenta z napisom »Stop genocidu« je v beli majici videti pisatelja Andraža Rožmana, ki je bil, poleg Keka, sedaj oglobljen. Rožman napoveduje pritožbo.

© Željko Stevanić/IFP

Februarsko košarkarsko tekmo med Slovenijo in Izraelom so zaznamovali protesti. Pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) so pred samim dogodkom še zaostrili pravilnik Mednarodne košarkarske zveze – ta določa, da na tekmah ni dovoljeno izražati političnih ali žaljivih stališč – in prepovedali vnos vseh tujih zastav, tudi izraelskih. Kljub temu tekma ni minila brez manjših incidentov.