Slovenija proti kletkam / Prepovejte že baterijsko rejo

Nova kampanja »Slovenija proti kletkam« od vlade zahteva prepoved nevzdržnih razmer za svinje in kokoši nesnice

© Arhiv društva AETP

»Prosta reja«, »živali s pašnika«, »do živali prijazna reja« in podobno so oznake, ki jih lahko opazimo na produktih živalskega izvora, kot so sveže meso, jajca, mlečni izdelki. Tako lažje pozabimo na nesrečna življenja rejnih živali, da zadovoljijo človeške želje, tako imamo manj slabe vesti, ko te izdelke kupujemo.