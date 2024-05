»Cenovno dostopna stanovanja so prvi pogoj za zdravo družbo in socialno pravičnost«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor je potrebna omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem. To bo verjetno v določeni meri vplivalo na padec cen nepremičnin na trgu. Tudi v drugih državah skoraj kot po pravilu omejujejo kratkoročno oddajanje. In to ne počnejo brez razloga. Stanovanje naj bi bilo dom. Če nekdo želi ustvariti prihodek s turistično namestitvijo, naj to dejavnost realizira z investicijo v hotel, apart hotel ali kakšne druge turistične nastanitve, in to na območjih, kjer takšno dejavnost dovoljujejo prostorski načrti. Prav tako bi bilo treba davčno spodbujati oddajanje stanovanj na trgu v dolgoročni najem. Trenutno se lastniku finančno bolj izplača stanovanje oddajati v kratkoročni namen. Zato so stanovanja vedno bolj naložba in vedno manj dom, kar pa ni v interesu družbe."

"Premalo se poudarja dejstvo, da so cenovno dostopna stanovanja prvi pogoj za zdravo družbo in socialno pravičnost. V takih stanovanjih stanujejo ljudje, ki delajo v ključnih družbenih infrastrukturah, na primer zdravniki, medicinske sestre, vozniki avtobusov, prodajalke, komunalni delavci, policisti in tako naprej. Premalo se zavedamo, da so ta cenovno dostopna najemna stanovanja nujno potrebna tudi za učinkovito delovanje gospodarstva. Želel bi, da tudi gospodarstveniki oziroma podjetja, ki se soočajo s primanjkljajem delovne sile, začnejo razmišljati o gradnji službenih stanovanj oziroma da svoji delovni sili pomagajo z nastanitvami po nekih dostopnih cenah in seveda z nastanitvami, ki so človeka dostojne."

(Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, o tem, da so stanovanja postala naložbe in niso več domovi; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)