»Veliko groženj in problemov je obstajalo že prej, četudi se zdaj potencirajo«

IZJAVA DNEVA

"Umetni inteligenci dandanes namenjamo ogromno pozornosti, saj smo jo kolektivno označili za nekakšen epohalni prelom, prehod v novo dobo, in ga opremili z znanstvenofantastičnimi podobami prihodnosti, v kateri nam vladajo roboti. Seveda je po eni strani dobrodošlo, da se s tem fenomenom ukvarjamo, tako na ravni individualnega premisleka kot na ravni teoretske obravnave in zakonodaje. Ne smemo pa izgubiti pogleda na širši sociokulturni kontekst, v katerem se je ta tehnologija razvila. Veliko groženj in problemov, ki jih pripisujemo novim modelom, je obstajalo že prej, četudi se zdaj potencirajo."

(Neja Berger, raziskovalka družbenih vidikov novih tehnologij, o tem, da je pozornost, ki jo posvečamo generativni umetni inteligenci, je pretirano usmerjena v scenarije "prevlade" v prihodnosti, namesto v zelo konkretne probleme v sedanjosti; via Delo)