»Da bi bile zlorabe razkrite, ni mogoče preprečiti, zato je bolje, da se škofje čim prej soočijo z realnostjo«

IZJAVA DNEVA

"Imate ne le posamezne škofe, temveč tudi škofovske konference po celem svetu, ki se ne želijo spopasti s tem, saj so prepričani, da bo, ko bo znan obseg zlorab, to škodovalo njihovemu ugledu in vplivu. Menim, da je tako razmišljanje velika napaka, saj ne le, da to ne pomaga žrtvam in njihovim svojcem pri soočanju s travmo, temveč je na dolgi rok veliko bolj kot razkritje škodljivo za ugled lokalne Cerkve. A tega, da bi bile zlorabe razkrite, ni mogoče preprečiti, v določenem trenutku bodo privrele na dan, zato je bolje, da se škofje čim prej soočijo z realnostjo. Ne vem, zakaj tega ne bi storili v Katoliški cerkvi. Ne nazadnje nam vera omogoča, da se soočimo z vsem. Ni razloga, da bi odlagali soočenje z realnostjo, ki je neizbežna."

"Ko govorimo o posameznikih, gre za kombinacijo različnih dejavnikov; osebna nepripravljenost ukrepati in institucionalna. Strah, da bodo tvoje ime povezovali z zlorabo, da bo to škodovalo tako osebnemu ugledu kot ugledu škofije. Ko enkrat prideš na položaj, in to velja tudi za druge institucije, podjetja, politične stranke, boš naredil vse, da zaščitiš institucijo. Identificiraš se z njo. Nekateri škofje so prepričani, da za to, da so prišli na ta položaj, vse dolgujejo Cerkvi, da so brez nje nič. Zato bodo naredili vse, da jo zaščitijo. In s tem tudi sebe. Prisoten je tudi strah, da bodo sledile zahteve po denarnih odškodninah. A kot sem že dejal, ni razloga, da se ne bi soočili z realnostjo, sprejeli odločitve, ki niso popularne in prinašajo napetosti. Imamo dobre primere, kako to narediti. Je pa res, da za tovrstno soočenje potrebuješ pogum."

(Pater Hans Zollner, jezuit, psiholog, psihoterapevt, mednarodno priznani strokovnjak za soočanje s spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi, in vodja Inštituta za antropologijo na rimski Papeški univerzi Gregoriana, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, zakaj se nekateri cerkveni dostojanstveniki še vedno tako krčevito upirajo, da bi raziskali razsežnost spolnih zlorab v svojih škofijah, nadškofijah in da bi ponudili podporo žrtvam)