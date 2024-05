»Če bi človeštvo izginilo, bi medmrežje mrknilo v enem jutru«

IZJAVA DNEVA

"Podatke ustvarjamo ljudje z radovednostjo, uporabo, ki je ni mogoče avtomatizirati, pa tudi z njihovo mobilizacijo na medmrežju; ljudje smo tudi edini naslovniki spletnih storitev. Če bi človeštvo izginilo, bi medmrežje mrknilo v enem jutru. To je bajna politična stava, ki je še nismo povsem ozavestili in bi morala postati podlaga tega, kar imenujem webfare, digitalna blaginja, sistem selektivnega prerazporejanja ogromnih količin kapitala, ki se ustvarjajo s človekovim spletnim povezovanjem, najbolj potrebnim. Na primer tistim, ki so zaradi avtomatizacije dela izgubili službo."

(Voditelj inštituta Scienza Nuova in profesor teoretične filozofije Maurizio Ferraris v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o filozofiji novega sveta in človeštvu, ki raste iz podatkov)