Svobodo Palestincem!

Smrt izgovorom, da se Palestina ne prizna!

Med študenti je vseskozi potekala živahna razprava, kaj je prava mera, kako močni so, kaj lahko storijo. Razprava študentov je bila mnogokje na višji ravni kot tista, ki so jo morali tudi zaradi študentskega pritiska opraviti njihovi profesorji. Žal nekateri izmed njih – bili so v manjšini, a vseeno – niso razumeli, zakaj je danes treba stopiti pod palestinsko zastavo.

© Borut Krajnc

Slovenska vlada je 18. aprila prelivala krokodilje solze, ker Varnostni svet Združenih narodov zaradi ameriškega veta ni sprejel Palestine za polnopravno članico Združenih narodov. Toda slovenska vlada je dva dni prej, ko je Slovenijo obiskal španski premier Pedro Sánchez, veliki promotor vseevropskega priznanja Palestine, mirno oznanila, da Palestine za zdaj še ne bo priznala, ker ni »najprimernejši trenutek za priznanje neodvisne države Palestine«. Golob in njegovi so videli, kaj se dogaja s Palestinci, videli so grozo, humanitarno katastrofo, lakoto, popolno opustošenje, a so jadrno sklenili, da še ni pravi čas.