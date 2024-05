Zamolčano sodelovanje ljubljanske univerze z izraelskim tehnološkim inštitutom

"Prenos znanja"

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič med študenti, ki so zahtevali prekinitev sodelovanja z izraelskimi univerzami

© Borut Krajnc

Študentje, ki so v ponedeljek končali zasedbo Fakultete za družbene vede, od ljubljanske univerze še naprej zahtevajo, naj prekine vsakršno sodelovanje in pogodbe z izraelskimi univerzami. Kot so že prejšnji teden pojasnili na univerzi, to pa je ponovil tudi rektor Gregor Majdič ob srečanju s študenti na začetku tedna, naj bi oziroma so imele nekatere od njenih članic z izraelskimi univerzami sklenjene samo zelo splošne sporazume o nameri sodelovanja brez udejanjene mobilnosti ali sodelovanj. Vendar pa naj bi bil Majdič, tako študentje, zamolčal, da univerza koordinira tudi skoraj poldrugi milijon evrov vreden projekt, pri katerem ljubljanska Fakulteta za strojništvo sodeluje z nemško Tehniško univerzo v Freibergu in pa – izraelskim tehnološkim inštitutom Technion, znanim tudi po tem, da je vpet v delovanje izraelske orožarske industrije. Majdič se zdaj brani, da za projekt menda ni vedel.

Gre za projekt Krepitev odličnosti zmogljivosti aditivne proizvodnje (SEAMAC), podprt z evropskim programom za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, pri katerem naj bi v prvi vrsti šlo za »prenos izraelskega in nemškega znanja v Slovenijo. Gre za 3D-tiskanje kovinskih materialov in naknadno obdelavo tovrstnih komponent. Poseben poudarek je na izdelavi funkcijsko gradiranih materialov, natančneje na izdelavi komponent, kjer material prehaja iz jeklene litine v maražno jeklo, namenjeno za izdelavo ali popravilo orodja za množično proizvodnjo, ki je pomembna za razvoj slovenske orodjarske industrije,« je v izjavi za javnost pojasnil Mihael Sekavčnik, dekan Fakultete za strojništvo. »Končni cilj projekta je usposabljanje raziskovalcev Fakultete za strojništvo za prenos pridobljenega znanja s področja aditivnih tehnologij v slovensko industrijo. Projekt nima nobene povezave s krepitvijo vojaških kompetenc.«

»Vedno smo in vedno bomo podpirali mirno rešitev vsakršnih vojaških konfliktov ter vladavino prava,« je še zapisal dekan. »Hkrati v akademskem duhu in politični neodvisnosti podpiramo prenos znanja med visokošolskimi institucijami, za kar gre tudi v projektu SEAMAC.«

Pri Evropski koordinaciji komitejev in združenj za Palestino pa navajajo, da naj bi bil Technion v preteklosti sodeloval z izraelskim proizvajalcem orožja Elbit Systems, ki izraelski vojski med drugim dobavlja brezpilotna letala za uporabo na Zahodnem bregu in v Gazi. Pomagal naj bi bil pri razvoju buldožerja na daljinsko upravljanje D9 in sistema, imenovanega »Krik«, ki ga izraelska vojska uporablja za zatiranje protestov. Gre za napravo, nameščeno na vozilu, ki v tarčo izstreljuje ponavljajoče se zvočne pulze, ti pa pri človeku lahko povzročijo vrtoglavico in slabost.

O odpovedi sodelovanju naj na fakulteti ne bi razmišljali, to je za Delo potrdil tudi nosilec projekta Joško Valentinčič. Glede vseh še aktivnih projektov, pri katerih univerza sodeluje z izraelskimi institucijami, naj bi resnejša razprava stekla na kolegiju dekanov pred koncem meseca.