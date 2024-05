Manca G. Renko / »Evropa je le še banka«

Tko kot Dars vsako leto na cestah preseneti sneg, slovenske politične stranke vsakih pet let presenetijo evropske volitve

Manca G. Renko

© Borut Krajnc

V članku z naslovom Živim v Evropski uniji, dvajset let pozneje, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, zgodovinarka Manca G. Renko piše o tem, da tako kot Dars vsako leto na cestah preseneti sneg, slovenske politične stranke vsakih pet let presenetijo evropske volitve.

"Če sem si pred dvajsetimi leti predstavljala Evropo kot večjezično kavarno, v kateri smo vsi lahko prijatelji, mi je danes jasno, da je Evropa le še banka, ki jo potrebujem v izčrpavajočem delu prijavljanja in izvajanja evropskih projektov, kjer opravim veliko nesmiselnega dela za malo denarja. In da se razumemo, sama sem privilegirana, za koga drugega Evropa lahko pomeni tudi smrt," je zapisala Manca G. Renko.

"Ampak Evropa ni abstraktni simbol, ni metafora, ni danost, ki jo moramo sprejeti: je politična formacija, na katero lahko vplivamo, in morda bomo nekoč ugotovili, da so bile te evropske volitve zadnje, na katerih bi karkoli lahko spremenili, pa nismo mogli. Ne zato, ker se volitev nismo udeležili, pač pa ker so slovenske politične stranke s svojimi kandidatnimi listami naredile vse, da se jih ne bi," je še poudarila Maca G. Renko.

