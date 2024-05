»Slovenija naj Palestino prizna v naslednjih tednih«

IZJAVA DNEVA

"Nisem tako ortodoksen, da bi govoril o čim prej. Naj izvedejo ustrezen postopek in Palestino priznajo v naslednjih tednih. Mislim, da je čas za to zrel. Za rešitev na temelju principa dveh držav so vsi pomembni dejavniki na svetu, Palestino je priznalo že 143 držav. Zdaj se bo v EU to število še povečalo. Gibanje je obnovil ameriški predsednik Joe Biden, ki je lani novembra v Washington Postu objavil obširen komentar, v katerem je razložil, kako si rešitev na temelju principa dveh držav predstavljajo v ZDA. Oni mislijo, da bi bilo treba začeti pogajanja, ki bi jih končali s sporazumom, na podlagi katerega bi izvedli priznanje. To je ameriški pristop. Velika večina držav pa meni, da je boljše pohiteti s priznanjem, s čimer bi postavili temelje za resna pogajanja, ker bi se pogajala država z državo. Zdaj tega ni in zato bi uspeh na morebitnih pogajanjih težje dosegli.

(Dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik republike, v intervjuju za Nedelo, o tem, ali se zavzema za čim hitrejše priznanje Palestine)