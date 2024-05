Zloraba novinarstva

Kako se je Nova Slovenija postavila na stran tistih, ki so s svojim poročanjem kršili Kodeks novinarjev Slovenije, in kaj to pove o tej stranki

Romana Kocjančič, televizijska voditeljica in redovnica, je v parlamentu pred odborom za peticije govorila o nedopustnih pritiskih na medijsko poročanje o evtanaziji, ki naj bi jih bila deležna s strani Novinarskega častnega razsodišča. V bran sta ji stopili stranki SDS in NSi.

© Martina Čuk, DZ

Težko je biti podpornik Nove Slovenije, težko, pa tudi ne lahko. Stranka krščanskih korenin, znana tudi kot zagovornica neoliberalizma, ideje, da bo vitka država v partnerstvu s prostim trgom v družbo prinesla mir in pravičnost, ne zna in ne zmore biti tisto, za kar se razglaša, torej stranka, ki vodi politiko, kakršno sta nekoč zagovarjala krščanska demokrata Konrad Adenauer in Helmut Kohl.