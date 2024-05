Preobrazba

Če ne bo prišlo do ločitve javnega in zasebnega zdravstva, bodo zdravniki leta 2025 kljub novemu povišanju plač ugotovili, da lahko pri zasebnikih zaslužijo še več. In bodo spet nezadovoljni.

Predsednik vlade Robert Golob in rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar sta ta teden v Kopru podpisala pismo o nameri za izvajanje študijskega programa medicine v novi stavbi Fakultete za vede o zdravju v Izoli. Prvih 100 študentov naj bi sprejeli že v šolskem letu 2027-28.

© Katja Kodba STA

Prvega zdravnika, samostojnega podjetnika, smo v Sloveniji dobili jeseni 1991. To je bil travmatolog in kirurg Franc Koglot, ki ga starejše prebivalke in prebivalci poznajo kot znamenitega zdravnika jugoslovanske smučarske reprezentance. Za seboj ima res bogato kariero. Šestinpetdeset let dela v medicini, več kot 1000 operacij in kakšnih 40 tisoč pregledov. Koglot, ki je letos dopolnil 80 let, še vedno dela: prostovoljno v ambulanti svoje hčerke, ki je šla po njegovih stopinjah in postala fiziatrinja, pomaga z nasveti. Zakaj je postal zdravnik in podjetnik in kakšno je danes njegovo mnenje o privatizaciji zdravstva? Koglot pravi, da je medicina zanj najlepši poklic, in če bi lahko, bi operiral zastonj. Ni bil pravi podjetnik, nam je povedal, podjetje je ustanovil zaradi svetovanja: »Ves čas sem bil zaposlen v šempetrski bolnišnici in nikjer drugje se nisem ukvarjal s kirurgijo.« Denar zanj tudi nikoli ni bilo vodilo. Ko je zdravniško kariero začel, se spominja, naj bi bilo razmerje med plačo čistilke in zdravniško plačo 1 : 2, kar nikogar ni motilo. Svojim naslednikom, mladim zdravnikom, pa svetuje, naj jih nikar ne vodi pohlep.