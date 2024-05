Združena levica?

V Levici bi po evropskih volitvah radi oblikovali zelenolevo zavezništvo

Španska ministrica za delo Yolanda Díaz in Luka Mesec

Luka Mesec, minister za delo, nekdanji koordinator Levice in sedanji (podporni) kandidat za evropskega poslanca, je na zadnjih predvolilnih soočenjih, ki se jih je udeležil, konkretneje v Delovem podkastu Moč politike in v oddaji Tarča na TV Slovenija, namignil, da bi se na levem polu po volitvah morebiti lahko obetalo povezovanje. V Levici naj bi se bili o oblikovanju skupne liste s Pirati in zeleno stranko Vesna pogovarjali že pred evropskimi volitvami, a so se nazadnje vse stranke odločile, da bodo na volitvah nastopile samostojno. »Mislim, da je zelo slovenski pojav, da se mora najprej vsak sam stehtati, a prepričan sem, da čas povezovanja prihaja po evropskih volitvah. Zato je moj cilj in cilj Levice v Sloveniji ustvariti zeleno-levo koalicijo po evropskih volitvah,« je v Delovem podkastu povedal Mesec.

Piratom se to sicer očitno ni najbolj obrestovalo, saj jim ni uspelo zbrati dovolj podpisov volivcev, da bi lahko sploh vložili kandidatno listo. Vesni pa bi se z nosilcem liste Vladimirjem Prebiličem na čelu, tako kažejo zadnje javnomnenjske ankete, utegnil obetati celo kakšen poslanski stolček.

Pogovori o sodelovanju bi lahko spet stekli po volitvah in Mesec ne izključuje možnosti, da bi s skupno listo lahko nastopili na katerih od naslednjih volitev. »Druži nas precej zelo podobnih točk znotraj programov in prepričan sem, da bi bilo na levici treba povezati progresivne sile,« je dejal.

»Če se bo levo polje še naprej drobilo, se lahko hitro zgodi, da naslednje volitve dobi desnica.«

Pri tem ne skriva, da se v Levici zgledujejo po primerih dobre prakse iz tujine, na primer po španski platformi Sumar, v okviru katere je španski ministrici za delo Yolandi Díaz uspelo združiti več manjših levih strank, ki so nato na zadnjih parlamentarnih volitvah nastopile skupaj. In v resnici precej pripomogle k temu – pa čeprav samo za las in predvsem ob pomoči manjših regionalnih strank, ki zastopajo manjšine v parlamentu –, da po zadnjih volitvah v Španiji vseeno ni zavladala desna koalicija Ljudske stranke Alberta Núñeza Feijóa in skrajno desne stranke Vox.

»Yolanda Díaz je, to je treba priznati, nekaj očitno storila zelo prav,« ob tem pripomni Mesec.

Pa vendar, bi bilo sicer hvalevredno pobudo za združevanje in ponujeno roko Levice mogoče razumeti tudi kot klic na pomoč? Kot iskanje načina, kako politično preživeti? Ni skrivnost, da se je stranka vsaj glede na javnomnenjske ankete v zadnjih dveh letih že večkrat znašla nevarno blizu parlamentarnega praga.

Mesec se s tem ne bi strinjal. »Drži, imeli smo nekaj notranjih težav v stranki, ki so, sploh marca, pripeljale tudi do problemov z javno podporo. Ampak to nam je z notranjo konsolidacijo in dobro kampanjo, verjamem, uspelo izboljšati,« odgovarja. »Tako da ne gre za preživetje – gre za krepitev prostora za zeleno-leve ideje. Samo s povezovanjem nam bo namreč uspelo in bomo poskrbeli, da naše ideje ne bodo obvisele nekje v zraku.«