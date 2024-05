Kosilo s Hillary Clinton

Nika Kovač je prejemnica nagrade organizacije Vital Voices

Nika Kovač, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec

© Borut Krajnc

Ekipa Inštituta 8. marec je ta teden obiskala Španijo in Nemčijo, kjer je, skupaj s sorodnimi evropskimi organizacijami, predstavljala pobudo My voice, my choice (Moj glas, moja izbira). Z njo si prizadeva ženskam po Evropi zagotoviti varen in dostopen splav. Doslej so sodelavci inštituta v sklopu evropske državljanske pobude, za katero morajo, če želijo, da jo bodo evropske institucije obravnavale, zbrati najmanj milijon podpisov v najmanj sedmih državah EU, zbrali že več kot 300 tisoč podpisov. Prizadevanja inštituta očitno niso ostala neopažena. Direktorica Nika Kovač se bo prihodnji teden odpravila v ZDA, tam pa ji bodo 30. maja v Kennedyjevem središču za scenske umetnosti v Washingtonu podelili nagrado Vital Voices Global Leadership Award.