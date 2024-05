»Priznanje Palestine je minimum minimuma«

IZJAVA DNEVA

"Priznanje je minimum minimuma. Manj se ne da. Moje stališče je, da bi jo morali priznati kot državo že zdavnaj. Narediti bi bilo treba še marsikaj drugega. Vedno govorimo, da ne moremo biti sami. Videli smo, kaj se je dogajalo Švedski po njihovem priznanju. V Gazi in na Zahodnem bregu ni mogla nič več delati, ker je vse odvisno od Izraela. Mi imamo v parlamentu jasno večino. Veliko usklajevanja je treba na mednarodni ravni. Krog priznanj se najbrž začne prihodnji teden. Mi smo zanj v vladnem sklepu postavili pogoje in pobožne želje, ki lahko vladi omogočijo tudi, da bo na koncu rekla ne. To bi bila katastrofa. Vsi pogoji so tukaj, celo tožilec mednarodnega kazenskega sodišča zahteva zaporni nalog za Netanjahuja, obrambnega ministra Izraela ter tri voditelje Hamasa. Mi pa izumljamo izgovore, da med volilnim časom Palestine ne moremo priznati. Če sem prav obveščen, svetovalec premierja za zunanjo politiko Vojko Volk priznanju Palestine nasprotuje. En človek zaustavlja vso državo. Koalicija je zdaj tako sestavljena, da imajo v njej posamezniki disproporcialno moč in delajo zadeve po svoje. Predsednik vlade pa je na javnem dogodku rekel, da smo Palestino že priznali. Glede na našo zakonodajo in postopke je vprašanje, koga zavaja – domačo ali mednarodno javnost."

(Nekdanji evropski poslanec Milan Brglez o tem, da bi morali Palestino kot državo priznati že zdavnaj; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)