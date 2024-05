Kdo so kandidati za »grobarje« EU?

EU nima na srednji ali daljši rok vzdržnega geopolitičnega kompasa, ki bi uravnaval njeno razmerje do velikih sil

Rudi Rizman

© Borut Krajnc

V članku z naslovom Kdo so kandidati za "grobarje" Evropske unije? ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, prof. sociologije in politologije ddr. Rudi Rizman piše o tem, v kakšni kondiciji sta danes Evropa in Evropska unija (EU).

"EU nima na srednji ali daljši rok vzdržnega geopolitičnega kompasa, ki bi uravnaval njeno razmerje do velikih sil, kot so ZDA, Rusija, Kitajska, navsezadnje niti do gospodarsko in politično vzpenjajočega se svetovnega juga, ki povečuje svojo mednarodno težo in vpliv. V EU to v bistvu narekujeta dve ključni državi, to sta Nemčija in Francija, ki pa svoje poglede na tem področju, odvisno od njunih notranjepolitičnih interesov, spreminjata, čeprav je druga glede na svojo golistično tradicijo v zunanji politiki v bistvu doslednejša," je zapisal Rudi Rizman.

"EU nima na srednji ali daljši rok vzdržnega geopolitičnega kompasa, ki bi uravnaval njeno razmerje do velikih sil, kot so ZDA, Rusija, Kitajska, navsezadnje niti do gospodarsko in politično vzpenjajočega se svetovnega juga, ki povečuje svojo mednarodno težo in vpliv."



Rudi Rizman

"Druge članice EU ta geopolitični oportunizem prakticirajo v tem smislu, da nekatere med njimi zagovarjajo bodisi proameriško ali do ZDA bolj rezervirano politiko; če gledamo od zunaj, EU v tej zvezi še vedno deluje kot politična skupnost, ki po Kissingerjevih besedah nima skupne 'telefonske številke', lahko bi rekli, da ima tudi ne vedno predvidljivo ali celo kaotično politiko," je še poudaril Rudi Rizman.

POSEBNO ŠTEVILKO MLADINE LAHKO NAROČITE TUDI V NAŠI SPLETNI TRGOVINI >>