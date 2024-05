Pismo ministrstvu za finance

Česa ne prinaša nova davčna reforma

Predsednik vlade Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič

© Luka Dakskobler

Spoštovani minister Klemen Boštjančič, spoštovana državna sekretarka Katja Božič, pri Mladini imamo še vedno redno zaposlene novinarje in urednike. Če bi po zgledu marsikatere druge medijske hiše ali v skladu s podjetniškimi usmeritvami naši novinarji in uredniki redno službo zamenjali za status samostojnega podjetnika, bi se naši osebni dohodki zvišali za kakšno tretjino. Z vidika delovnopravne zakonodaje bi bilo s tem vse po črki zakona. Vsak novinar bi potreboval svoj prenosni računalnik, ne službenega. Ob tem, se dobro zavedamo, bi bili deležni še številnih drugih podjetniških bonitet.

Kot samostojni podjetniki bi plačali manj za nakup stanovanja, ne bi plačali DDV pri nakupu kolesa (ker bi registrirali tudi dejavnost izposoje koles, seveda), celo avtomobile bi kupovali ceneje, pa kavne avtomate, televizorje, tudi hrano bi lahko uvrstili med odhodke. Zakaj tega ne storimo? Morda zgolj čakamo na prvega, ki se bo odločil za to potezo, bi se pa v tem primeru težko pogledali v ogledalo. Če bi se prelevili v podjetnike, bi plačevali enkrat nižje prispevke za zdravstveno varstvo – pri čemer bi obdržali iste pravice – in enkrat nižje prispevke za pokojninsko zavarovanje – pri čemer se nam na koncu pri pokojnini zaradi solidarnostnega sistema to ne bi preveč poznalo. Z drugimi besedami: subvencionirali bi nas redno zaposleni.

Še en razlog je, zakaj ne prestopimo na drugo stran. Razlika med zaposlenimi delavci in podjetniki, med delom in kapitalom je dobro znana in se ves čas zdi, da je začasna, saj je tik pred sprejetjem dolgo pričakovana davčna reforma, ki naj bi pravičneje razporedila bremena v Sloveniji. Že leta in leta vemo, vse politične stranke to obljubljajo, mednarodne organizacije nas opozarjajo, da je pri nas kapital premalo obdavčen. Posledice te neurejenosti so ponekod očitne: najemnine za stanovanja so podivjale, študentje ne najdejo sob, odrasli, ki so stanovanjski problem rešili, recimo ne morejo rešiti stanovanjskega problema ostarelih staršev. Za vse pa je DDV zaradi tega višji.

Davčna reforma je vedno znova tudi osrednja točka predvolilnih programov. V SD so na tem zgradili glavnino volilnih sporočil, v Levici temu posvečajo prve točke svojih zahtev. In kaj dobimo? Sprejema se davčna reforma, ki je plod dela dveh delovnih skupin. Je plod več krogov pogovorov med gospodarstveniki in predsednikom vlade in devetih sestankov posebne strateške delovne skupine za davke na ministrstvu za finance. Najvažnejši ukrep tega vašega svežnja so znova davčni odpustki »ključnim kadrom«, kot jim pravite. To je zgodba, ki se nam vedno znova ponavlja: nobena vlada do sedaj ni bila sposobna urediti kapitalskih razmerij, bodisi uvesti nepremičninskega ali premoženjskega davka, vedno znova pa zna v dialogu z gospodarstvom razbremeniti najpremožnejše.

»Ključni zaposleni« naj bi sedaj bili visokokvalificirani kadri, stari manj kot 40 let, ki bi se lahko po študiju ali delu vrnili v Slovenijo, ali pa so to v Sloveniji zaposleni tuji državljani. Takšni bi na podlagi najnovejšega obljubljenega ukrepa dobili petletni davčni odpustek, domnevno zato, da bi Slovenija zmanjšala zaostanek za državami inovatorkami. Prejšnje vlade so podobne davčne odpustke dajale »razvojnim inženirjem« ali pa tistim, ki prinašajo najvišjo dodano vrednost, a vedno znova se je izkazalo, da so ti odpustki zares namenjeni najbolje plačanim menedžerjem. Ja, saj smo razumeli, za to reformo ste imeli zgolj tri mesece časa (na dve leti podlage), zato ste lahko v tem svežnju reševali nekatere manj bistvene zadeve. Avtomati za hrano bodo morali izdajati račune, zaradi varovanja zdravja se bo zvišal DDV na sladke pijače, višje bodo tudi trošarine na alkohol (ne pa na vino, ki ga popijemo največ), startupi bodo obdavčeni kasneje …

Šele jeseni naj bi prišel nov, kompleksnejši sveženj davčnih sprememb. In seveda vam pri Mladini znova verjamemo, da bo takrat vendarle šlo.

Lep pozdrav od vaših neključnih in nerazvojni kadrov brez dodane vrednosti.