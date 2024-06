»Kmetje morajo na volitvah izbrati predstavnike, ki bodo zeleni prehod okrepili, ne odpisali«

S svojim glasom na evropskih volitvah lahko naredijo prvi korak

V članku z naslovom Paradižnik in paličica, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, publicistka in ekološka kmetovalka Nataša Kramberger piše o tem, če želijo kmetice in kmetje resnično delovati v svojo korist, morajo na evropskih volitvah izbrati predstavnike, ki bodo zeleni prehod okrepili, ne odpisali.

"S svojim glasom na evropskih volitvah lahko kmetice in kmetje naredijo prvi korak. A ključni del jih čaka po sestavi novega evropskega vodstva. Zahtevati morajo sistem, ki bo upošteval omejitve našega planeta, in se zavedati, da so v delovanju z omejenimi viri veliko bolj spretni, uspešni in učinkoviti kot veliki koncerni, vajeni delovati z neomejenimi viri. To še posebej velja za prostore z močno tradicijo malih mešanih kmetij, tako značilnih za Slovenijo," je zapisala Nataša Kramberger.

Nataša Kramberger

"Strožje omejitve v okviru zelenega prehoda so najpomembnejša tržna priložnost, ki jo je slovensko kmetijstvo kadarkoli imelo na skupnem evropskem kmetijskem trgu. Očitno je, da že danes zmorejo in znajo kmetovati na veliko bolj sonaraven način kot njihova konkurenca; še posebej to velja za majhne mešane kmetije v primerjavi z večjimi koncerni agrarne industrije," je še poudarila Nataša Kramberger.

