»Zahtevati zgolj nižje davke ni pošteno«

IZJAVA DNEVA

"Ne govorimo več o davčni reformi, temveč o davčnih spremembah. In sicer zato, ker gre za zelo kompleksen sistem, ki ga ni mogoče reformirati zgolj z enim paketom ukrepov. Zdaj predstavljamo le prvi paket sprememb, ki bodo začele veljati prihodnje leto. Vzporedno pripravljamo ostale. Kaj si želimo v naši državi? Ljudje bi imeli vse, najboljšo zdravstveno oskrbo, najvišje pokojnine, odlično socialno oskrbo, najvišje nadomestilo za brezposelne. Ampak žal nimamo tiskarne denarja, da bi vse to plačali. Če nekdo terja nižje davke, naj tudi odgovori, katere pravice naj sočasno porežemo. Naj znižamo pokojnine, transferje v zdravstveno blagajno, nadomestila? Zahtevati zgolj nižje davke ni pošteno. Naš ključni cilj je razbremenitev dela in selektivna obremenitev premoženja."

(Minister za finance Klemen Boštjančič, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, kaj so osnovni poudarki davčne reforme)