»Martićev odstop ni bil nič presenetljivega. To je bilo neizogibno.«

IZJAVA DNEVA

"Martićev odstop ni bil nič presenetljivega. To je bilo neizogibno. Nenavadno je kvečjemu to, da je odstopil sam. Očitno je njega samega srečala realistična pamet, da je nehal brezupno riniti z glavo skozi zid, namesto da bi ga že prej razrešili tisti, ki so ga imenovali."

"Toda tega verjetno ne bi dočakali. Ker je Svet RTV Slovenija inštaliral Martića s tako rekoč absolutistično večino glasov (šestnajstimi od sedemnajstih), bi si svetniki za njegov odpoklic morali drastično premisliti. Tako nedemokratični in nedosledni pa seveda niso in ne morejo biti. Ker bi to pomenilo, da bi si morali naprtiti pretežko breme konkretne odgovornosti za nastalo situacijo."

(Kolumnist Marko Crnkovič, v kolumni za Večerovo prilogo V nedeljo, o odstopu predsednika uprave RTV Slovenija Zvezdana Martića)

Zvezdan Martić

