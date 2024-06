»Evropa je bila od vsega začetka mišljena kot obrambni mehanizem«

Evropska unija bo lahko svoje mirovno poslanstvo uspešno opravljala le, če bo temeljila na vrednotah, na katerih je bila po drugi svetovni vojni zgrajena

V članku z naslovom Evropski (ne)mir, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, pravnik in kolumnist Matjaž Gruden piše o tem, da je bila Evropa kot gospodarski, pravni, politični, socialni projekt od vsega začetka mišljena kot obrambni mehanizem, ki naj bi Evropejce zaščitil pred samimi seboj. Postavil je temelje za drugačno sobivanje med evropskimi narodi.

"Evropska unija bo lahko svoje mirovno poslanstvo uspešno opravljala le, če bo temeljila na vrednotah, na katerih je bila po drugi svetovni vojni zgrajena. In te vrednote tudi udejanjala. Tako, da bodo evropski državljani to tudi občutili in v to verjeli. Formula za mir v Evropi je, vsaj na papirju, enostavna. Samozavestna in močna Evropska unija, ki temelji na socialni pravičnosti in spoštovanju človekovih pravic, spoštovanju mednarodnega prava, humanizmu in solidarnosti, ne le retorično, ampak vsakič in dosledno, tudi takrat, ko je to težko in zahteva pogum," je zapisal Matjaž Gruden.

Matjaž Gruden

"Ko pridejo evropske in vse druge volitve, podprite tiste politične ideje in stranke, pa naj bodo leve ali desne, ki podpirajo takšno Evropsko unijo. Če dopustimo, da ta propade, nas ne bo rešil noben 'nikoli več'. 'Že spet' je v današnji Evropi preblizu za ihtavo igranje z usodo," je še poudaril Matjaž Gruden.

