»Nihče, še zlasti škofje, ne sme obsojati vernih volilcev«

IZJAVA DNEVA

"Cerkveni voditelji imajo seveda vso pravico, da povedo, kaj cerkveni nauk dopušča in česa ne. Lahko, tako kot mi vsi, opozarjajo na morebitne dolgoročne, nenačrtovane posledice zakona, se bojijo zlorab, opozarjajo na ranljivost in krhkost umirajočih, na filozofske in etične razsežnosti odločitve. Nihče, še zlasti škofje, pa ne sme obsojati vernih volilcev, ki bi se na referendumu odločili drugače, kot jim zapoveduje katoliški nauk oziroma cerkveni dostojanstveniki. Še zlasti ko se ti požvižgajo na načela lastne institucije. Po katoliškem učenju, kot ga razlagajo številni dokumenti, je namreč dopustno obsoditi greh, ne pa grešnika."

(Novinarka Ranka Ivelja, v komentarju za Dnevnikov Objektiv, o izjavi murskosoboškega škofa Petra Štumpfa, da kdor bo dal na referendumu o evtanaziji svoj glas življenju, ima v cerkvi kaj iskati, kdor pa bo glasoval za smrt, pa naj v prihodnje ostane kar doma)

Murskosoboški škof Peter Štumpf in nekdanji kardinal Franc Rode

© Marko Pigac

