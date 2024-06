»Protievropska skrajna desnica ne bo prišla na oblast v EU«

K temu je treba prišteti še, da enotne skrajne desnice Evropa nima

Madžarski premier Viktor Orban

© Annika Haas / Flickr

V članku z naslovom Madžarska zgodba, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, urednik madžarskega tednika Magyar Narancs Endre Bojtár piše o tem, da protievropska skrajna desnica ne bo prišla na oblast v EU, razen v primeru malo verjetnega nenadnega zloma velikih sredinskih strank – ne le na bližnjih evropskih volitvah, temveč tudi na volitvah v posameznih članicah v prihodnjih letih.

"K temu je treba prišteti še, da enotne skrajne desnice Evropa nima, saj to skupino v evropskem parlamentu predstavlja na desetine majhnih obrobnih strank, od katerih ima vsaka svoje posebne cilje, najpogosteje nezdružljive s cilji drugih. Sploh pa, kakšne koristi bi prineslo Madžarski, če bi se uresničil scenarij iz najbolj bujne domišljije in bi Evropi zavladali Le Penova, Alternativa za Nemčijo, Geerd Wilders in podobni? Ti bi najprej zaprli finančno pipico manj razvitim članicam," je zapisal Endre Bojtár.

Endre Bojtár

"Z mehanizmom pravne države je unija našla sredstvo, s katerim po desetletjih popuščanja lahko vsaj deloma pritisne na Orbána. V obdobju po Merklovi so članice EU, tudi najvplivnejše, vendarle zbrale politično voljo, da ga osamijo. In da, Orbánu resda ostane nekaj možnosti, vendar se realno gledano vse končajo v slepi ulici. Vprašanje za nas, Madžare, pa je, kako daleč se mu bomo pustili odvesti," je še poudaril Endre Bojtár.

