Domača naloga za Janeza Janšo

IZJAVA DNEVA

"Izrael se od začetka obleganja Gaze zaveda, da bo na neki točki pritisk mednarodnih struktur postal neznosen. Hkrati pa stavi na možnost, da lahko časovno točko, ko se bo to zgodilo, za nekaj mesecev prestavi. To mu dobro uspeva. Z zamikom trenutka, ko bi Palestino priznala Slovenija, bi nekoliko nevtraliziral pritisk majhne članice Evropske unije. In članice Nata."

"Izrael Kac, zunanji minister Izraela, je na dan, ko je slovenska vlada v parlament poslala predlog, naj ta prizna Palestino, na omrežju x čivknil: »Upam, da bo slovenski parlament ta predlog zavrnil.« V čivku je posebej označil opozicijskega voditelja Janeza Janšo. Kot da bi mu namenil domačo nalogo in hkrati urbi et orbi oznanil, kakšna je domača naloga."

(Urednik Sobotne priloge in kolumnist Ali Žerdin o domači nalogi za predsednika stranke SDS; v komentarju za časnik Delo)