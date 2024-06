Tvoj glas / Mladi in evropske volitve

Za brezplačno izobraževanje, dostopna stanovanja, mir in varnost

Mladi so na regijskih dogodkih Mreže Mama kot najpomembnejše tematike izpostavili brezplačno izobraževanje, dostopna stanovanja, mir in varnost, so sporočili iz organizacije. Mlade, zlasti tiste, ki so pri 18 letih dobili volilno pravico in s tem pomembno moč soodločanja o svojih prihodnosti, z nacionalno kampanjo spodbujajo k udeležbi na evropskih volitvah.

Mlade s sloganom "Tvoj glas je ..." in podobo kampanje, ki temelji na podobi dvignjene pesti s pisalom, v Mreži MaMa spodbujajo, da sami odločajo o svoji prihodnosti in te odločitve ne prepustijo drugim. "Glasovanje na volitvah je temelj boja za prizadevanje za boljšo prihodnost," so zapisali v sporočilu za javnost.

V času volitev v Evropski parlament je Mreža MaMa s plakati prisotna v sedmih mestnih občinah in na svojih družbenih omrežjih na Facebooku in Instagramu. Kampanji pa so se pridružili tudi mladi vplivneži in vplivnice, ki svoje razloge za udeležbo na volitvah delijo pod ključnikom #UporabiSvojGlas.

Mreža MaMa nacionalno kampanjo v okviru projekta "Young EU change-makers" vodi s podporo ter financiranjem Evropskega parlamenta. Namen kampanje, ki so jo pripravili v sodelovanju z agencijo Trampolin, je mladim približati pomen in pomembnost evropskih volitev, so dodali.

