IZJAVA DNEVA

"Nika Kovač je nasmešek, ki bi ga morali v teh deževnih, grenkih dnevih evropske kampanje slaviti na polikanih plakatih, mestnih krožiščih, vaških blagoslovih in v tišinah naših src. Ne le zaradi nagrade, ki jo je prejela (in ki je največ, kar je kadar koli uspelo kateremu koli nasmešku naše dežele), pač pa tudi zaradi načina, kako s svojim nasmeškom opremlja ključne boje našega sveta, našega zadrgnjenega, prestrašenega, militantnega časa. Radodarno in nalezljivo. Nika Kovač ve, da zadrgnjen, prestrašen in militanten čas pred ničimer ne trepeta bolj kot pred širokim nasmeškom z rdečo šminko in visečimi uhani, ki se zmore razširiti kot ogenj v hiši. In vendar sumim, da njen nasmešek ni narejen iz tega razloga. Ker, pač, njen nasmešek … ni narejen."

(Kolumnistka Nataša Kramberger, v Dnevnikovi kolumni, o nasmešku Nike Kovač, direktorice Inštituta 8. marec)