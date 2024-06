»V Sloveniji desettisoči tujcev delajo v napol suženjskih razmerah«

IZJAVA DNEVA

"Šele ko bomo nehali prestrašeno buljiti v vsako novo medijsko manifestacijo performativne radikalnosti, se bomo morda osredotočili na sistem, v katerem dejansko živimo. V Sloveniji desettisoči tujcev delajo v napol suženjskih razmerah, tu živijo brez najosnovnejših pravic. Če se poskušajo upreti ali pobegniti, jim šefi prekinejo dovoljenja za bivanje in jih vržejo v žrelo deportacijskega sistema. Z novimi ukrepi naša liberalna vlada te procese le še pospešuje. V Sloveniji je tudi še vedno skoraj nemogoče dobiti azil, od leta 2017 je bilo več kot 50.000 ljudi deportiranih v roke nasilni hrvaški policiji oziroma v taborišča na robu Evrope ali predanih diktatorskim režimom. Desetine jih je med iskanjem varnosti umrlo v naših rekah in gozdovih. V Mediteranu je samo v lanskem letu umrlo preko 3000 ljudi. Medtem je država investirala desetine milijonov javnega denarja v militarizacijo meja in še več v vojaške avanture v tujini. Če vas niso zmotila ta dejstva, se tudi ni treba vznemirjati ob nekaj kretenih, ki se igrajo vaške straže v centru Ljubljane."

(Publicist in aktivist Miha Blažič - N'toko o uličnem teatru, ki ga izvajajo desničarski skrajneži; via disenz.net)

