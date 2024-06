»EU bi se morala znova vprašati, pri čem, kdaj in zakaj sodeluje«

V članku z naslovom Nekoč, ko EU zbrala bo pogum, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, filozof dr. Peter Klepec piše o tem, da smo zadnja leta priča pospešenemu razpadu mednarodnega reda, vzpostavljenega po drugi svetovni vojni. EU bi se tu morala znova vprašati, pri čem, kdaj in zakaj sodeluje.

"Potrebni so novi prijemi in pristopi, saj smo v zadnjih letih priča pospešenemu razpadu mednarodnega reda, vzpostavljenega po drugi svetovni vojni. EU bi se tu morala znova vprašati, pri čem, kdaj in zakaj sodeluje. V mnoge procese in intervencije je bila resda naravnost pahnjena in postavljena pred dejstvo," je zapisal Peter Klepec.

"Potrebni so novi prijemi in pristopi, saj smo v zadnjih letih priča pospešenemu razpadu mednarodnega reda, vzpostavljenega po drugi svetovni vojni."



"Čeprav smo vsi skupaj menili, da v naših krajih zaradi procesov evropske integracije vojn ne more biti nikoli več, je z vojno v Ukrajini vojna večjih razsežnosti znova potrkala tudi na naša, evropska vrata. Še več. Če smo s padcem Berlinskega zidu menili, da je hladne vojne konec, smo priča novi blokovski delitvi. Tokrat delitvena črta na srečo ne poteka sredi Evrope, čeprav tudi tu še nič ni zatrdno odločeno. A težava ni samo v tem. Nova razmerja med vodilnimi silami pomenijo odkrito dopuščanje tistega, kar je doslej veljalo za prepovedano in nezamisljivo z vidika zavezujočih mednarodnih aktov in konvencij," je še poudaril Peter Klepec.

