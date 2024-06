»Izraelske univerze vsak dan omogočajo genocid«

IZJAVA DNEVA

»V zadnjih osmih mesecih je Izrael bombardiral tudi na stotine šol v Gazi. Pred vojno jih je tam delovalo 737. Po podatkih ZN-a je bilo v Gazi oktobra lani 625.000 učenk in učencev ter več kot 22.500 učiteljev. Zdaj nobena šola ne deluje več. Izraelska vojska je načrtno uničila ali poškodovala tudi vseh 11 univerz v Gazi in ubila najmanj 95 univerzitetnih profesorjev.«

»To je sistematično uničenje izobraževanja, za katero so, kot piše Maya Wind, izraelske univerze "sokrive". Proizvajajo državno propagando k zaščiti Izraela pred mednarodnimi kritikami, s pravnim znanjem branijo Izrael pred odgovornostjo za vojne zločine, urijo vojake in razvijajo orožje za izraelsko vojsko, piše Wind. Kot pa je opozorila, "ni niti eno vodstvo izraelske univerze pozvalo izraelske vlade, naj preneha bombardirati palestinske univerze in načrtno desetkati palestinsko visokošolsko izobraževanje". Po njenih besedah "izraelske univerze vsak dan omogočajo ta genocid".«

(Novinar Boris Vasev o tem, da medtem ko zahodne države zavračajo sankcije zoper Izrael, študentje zahtevajo prekinitev sodelovanja njihovih univerz z izraelskimi: te sodelujejo pri okupaciji Palestine in zatiranju Palestincev, z njimi pa so povezane tudi slovenske ustanove; via MMC RTV Slovenija)