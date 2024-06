Trojanski konj neoliberalizma

Strah pred množično izgubo delovnih mest, ki bo posledica vzpona umetne inteligence in avtomatizacije trga dela, obuja idejo univerzalnega temeljnega dohodka

Geoffrey Hinton, »boter umetne inteligence«, najboljšo rešitev za zagato, ki bo nastala zaradi radikalne avtomatizacije, prepoznava v ideji univerzalnega temeljnega dohodka (UTD).

Geoffrey Hinton, tako imenovani boter umetne inteligence, je zapustil podjetje Google, da bi lahko brez omejitev spregovoril o nevarnosti tehnologije, ki jo je pomagal ustvariti. Šestinsedemdesetletni znanstvenik, ki se z umetno inteligenco ukvarja že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je namreč pred dobrim desetletjem (skupaj z dvema študentoma) razvil temelje nevronskih mrež, ki danes poganjajo sisteme generativne umetne inteligence, zdaj pa svoje življenjsko delo obžaluje. Pravi, da scenarij, v katerem ti sistemi prekašajo človeške možgane, ni več stvar daljne prihodnosti, kot je bil prepričan do nedavnega, poudarja pa, da to za človeštvo pomeni eksistenčno tveganje. »Ne poznam primera, v katerem bi manj inteligentne stvari nadzorovale bolj inteligentne, zato nisem ravno optimističen,« je povedal za časnik Guardian.