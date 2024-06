Samovoljni župan in Titova ulica

Županu Radencev Romanu Leljaku še vedno ni uspelo preimenovati Titove ulice

Župan občine Radenci in raziskovalec polpretekle zgodovine Roman Leljak

© Borut Krajnc

Oktobra 2011 je ustavno sodišče sprejelo presenetljiv sklep in z njim razveljavilo odlok, s katerim je ljubljanska občina novo ulico, ki se vije v okolici Stožic, poimenovala Titova. Večina ustavnih sodnikov se je strinjala s tezo, da ime Josipa Broza - Tita simbolizira totalitarni režim, zato naj bi bilo novo poimenovanje ulic njemu v čast in v spomin razumljeno kot podpora nekdanjemu režimu. Takšno pojmovanje zgodovine je rokohitrsko, a odločitve ustavnega sodišča se pač upoštevajo. Ljubljana je nato novo vpadnico preimenovala v Štajersko cesto. Ta odločitev ustavnega sodišča ne velja za stara poimenovanja cest in trgov, v Mariboru je tako še vedno Titova cesta, prav tako v Senovem in Slovenski Bistrici, v Velenju, Postojni in Kopru pa imajo Titov trg.

Titova cesta se je nekoč vila tudi po Radencih, a jo je samovoljni župan Roman Leljak, ljubiteljski zgodovinar in zanikovalec ustaških zločinov v Jasenovcu, preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Sledili so zapleti, poskusa z referendumom in prva odločba ustavnega sodišča, ki je leta 2021 razveljavila odlok o preimenovanju ceste, saj je bil razglašen pred rokom, v katerem zakonodaja dopušča razpis referenduma. Nato je Leljak poskusil še enkrat, a mu je tudi tokrat, že v drugo, ustavno sodišče preimenovanje preprečilo.

Kaj je šlo narobe v Radencih? Nič novega. Tudi tokrat je Leljak ponovil napako iz prvega poskusa preimenovanja ulice. Sprejeti občinski odlok je bil prehitro objavljen v občinskem uradnem glasilu. Ustavni sodniki so zapisali, da je občina »kljub predhodni odločbi ustavnega sodišča, v kateri je bila podrobno pojasnjena obveznost župana, da mora po sprejetju predpisa v občinskem svetu z njegovo razglasitvijo in objavo počakati 15 dni, župan v novem postopku sprejemanja predpisa tega ponovno objavil pred potekom tega roka. Župan je s prehitro objavo predpisa občanom in občinskim svetnikom samovoljno onemogočil sprožitev začetka referendumskega postopka.« Ta ponovni Leljakov postopkovni zdrs so označili za »zanikanje ustavnega sodišča in ustavnega reda«.

Kolesarji v Radencih, na Titovi cesti in z Mladino v rokah (fotografirano leta 2020)

© Tadej Kosmačin

Sicer pa, da ne bo pomote, ustavno sodišče ni razpravljalo o liku in delu maršala Tita. Razpravljalo je o zavrnitvi možnosti razpisa referenduma. O samovolji župana Romana Leljaka in občinskih svetnikov, ki ga podpirajo, je v ločenem pritrdilnem mnenju pisala ustavna sodnica Neža Kogovšek Šalamon. »Povsem irelevantno je, če se župan z referendumskim vprašanjem ne strinja,« je zapisala, »obstaja pa zakonsko predpisan način, da se preveri, ali je vprašanje protiustavno. Le v tem primeru se referendum lahko prepove oziroma prepreči.« To odločitev je podprlo šest ustavnih sodnikov, proti so glasovali trije: Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.

Z zgodovino in pravno državo pa nimajo težav le v Radencih. Lani so se v Italiji znova pojavile zahteve po tem, da se Josipu Brozu Titu odvzame državno odlikovanje, ki ga je dobil daljnega leta 1969, a je bil marca letos postopek odvzema odlikovanja ustavljen, saj naj bi bila odlikovanja vezana na čas življenja prejemnikov, pravnih temeljev za odvzem odlikovanja umrlim pa naj ne bi bilo.