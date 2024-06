Nič od tega Violete Tomić tudi na parlamentarne volitve

Kot kažejo delni in neuradni izidi evropskih volitev se je stranka Nič od tega z 1,51 odstotka glasov uvrstila na zadnje mesto

Stranka Nič od tega

© Borut Krajnc

V stranki Nič od tega so na evropskih volitvah po besedah nosilke liste Violete Tomić kljub malo finančnih sredstev dosegli dober rezultat in si okrepili prepoznavnost. Tomić je v prvi izjavi za javnost zatrdila, da v stranki ne bodo odnehali, in napovedala sodelovanje na parlamentarnih volitvah.

Kot kažejo delni in neuradni izidi evropskih volitev se je stranka Nič od tega z 1,51 odstotka glasov uvrstila na zadnje mesto.

A kot je poudarila Tomić, so dosegli mnogo boljši rezultat, kot jim ga je predvidela vsa medijska krajina in njihove meritve. "Tako da lahko kompetentno zatrdim, da so meritve krepko kreirale ta rezultat, ki trenutno obstaja, saj nismo imeli možnosti soočenj na komercialnih televizijah, ki so v tuji lasti, tako da kompetentno lahko tukaj stojim za svojo trditvijo, da tujina vendarle kroji volilne rezultate v Sloveniji," je poudarila.

"Danes stojimo pred vami kot zmagovalci, zmagovalci v zelo neenakem boju, kajti lista Nič od tega je edina stranka, ki je odšla na volitve brez enega centa proračunskega denarja, porabili smo 1000 evrov iz lastnih žepov in naredili zelo lep rezultat."



Violeta Tomić,

Nič od tega

Tomić se je zahvalila volivkam in volivcem, ki so jih podprli. "Danes stojimo pred vami kot zmagovalci, zmagovalci v zelo neenakem boju, kajti lista Nič od tega je edina stranka, ki je odšla na volitve brez enega centa proračunskega denarja, porabili smo 1000 evrov iz lastnih žepov in naredili zelo lep rezultat," je dejala.

PREBERITE TUDI: