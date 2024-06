»Projekt združene in svobodne Evrope je postmodernistični koncept«

Biti bi moral lahkoten in tekoč, moral bi nas odrešiti krutosti in trenutnosti modernističnih idej

Dino Pešut

© Borut Krajnc

V članku z naslovom Maščevanje neznanih junakov, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, hrvaški pisatelj, dramaturg in pesnik Dino Pešut piše o tem, da evropske meje postajajo trdne in konkretne, nabite z drugimi cilji.

"Projekt združene in svobodne Evrope je postmodernistični koncept. Biti bi moral lahkoten in tekoč, moral bi nas odrešiti krutosti in trenutnosti modernističnih idej. Združiti bi nas moral s krhkimi mejami, polji skupnih vrednot. Zdelo se je, kot da je na dosegu roke, morda bi bilo treba počakati še generacijo, nemara dve. No, nekje je nekaj počilo. Evropske meje postajajo trdne in konkretne, nabite z drugimi cilji. Kapital ima prednost pred ljudmi. Skupna ideja, da nekaj lahko napravimo, združeni v različnosti, se je preobrazila v administrativno superstrukturo in s tem v prostor parcialnih interesov. Veliki ideji človekovih pravic in svobode sta diskreditirani," je zapisal Dino Pešut.

"Čeprav je bilo jasno, da je šlo za ideološko formacijo, uporabljeno za paravan gospodarskim in tržnim vzgibom, je bilo lepo imeti sistem verovanja, skromno nagrado za nekoliko večjo nepravičnost. Vojna se približuje z vzhoda, bližnjega in daljnega. Za nami so leta negotovosti z nejasnim izidom. Vajeni smo se deliti na dve strani, dve polobli, čeprav vemo, da središče tega ne more zdržati. Kompromisa v političnem jeziku ni več, brez njega pa, če verjamemo Amosu Ozu, ni življenja," je še poudaril Dino Pešut.

