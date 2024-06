»Vzporedna slovenska zgodovina se piše že od samostojnosti dalje«

IZJAVA DNEVA

"Tudi zaradi cerkvene podpore, čeprav ne samo te, je okrasje kljukastega križa in domobranskih insignij postalo standard mnogih cestnih koreografij, ko je treba dokazati sovraštvo do migrantov ali pa zgolj pripadnost določeni stranki. V preteklosti bi fotografija nekoga, ki je dvignil roko v nacistični pozdrav in vzklika 'Hitler je heroj', povzročila manjši družbeni potres. Danes dobiva, vsaj občasno, državno zaščito kot kulturni spomenik in podporo kot institucija posebnega družbenega pomena."

"Le česa naj se bojijo vsi ti najrazličnejši neonacistični poganjki, od domnevno kulturnih društev do samooklicanih varuhov slovenske zemlje, ko pa za njimi stojijo prepoznavni politiki in predvsem najbolj stabilna, najbolje organizirana in občasno najmočnejša slovenska stranka? Najbrž ni ničesar, kar bi jim stalo na poti. Vzporedna slovenska zgodovina se piše že od samostojnosti dalje. Bati se je, da z njo tudi prihodnost, če ostajamo zgolj tihi opazovalci."

(Pravnik in kolumnist Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o renesansi neonacizma)