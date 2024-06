»Ta evropski parlament je najbolj desno usmerjen doslej«

IZJAVA DNEVA

"Evropska ljudska stranka se je vsaj deloma okrepila tudi na račun skrajne desnice, spet drugje je kot zmerna desnica pridobivala na račun levice in liberalne sredine. Močan rezultat EPP je postal možen predvsem zaradi njihovega krepkega rezultata v velikih članicah: Nemčiji, Španiji in Poljski. O devetih poslanskih mestih več za EPP (skupaj 185) so pred volitvami zgolj sanjali. Evropski konservativci in reformisti so s 73 poslanci dobili dodatne štiri sedeže, skrajna Identiteta in demokracija se je okrepila za devet sedežev, kar je približno v napovedi javnomnenjskih anket. Volilci skrajne desnice so se s svojimi protestnimi glasovi preselili denimo tudi k doslej na evropski ravni nepovezanim strankam. In tam zdaj tiči vzpon skrajne desnice, ki se bo v prihodnjih tednih z združevanji in preoblikovanjem političnega prostora šele pokazal. Že zdaj pa je jasno, da je s približno četrtino poslanskih mest skrajnodesničarskih skupin ta evropski parlament najbolj desno usmerjen doslej."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da so evropske volitve prinesle premik v desno; v Dnevnikovem komentarju)