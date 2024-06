»Golob nima razlogov, da bi kazal razočaranje in zaskrbljenost nad rezultati«

IZJAVA DNEVA

"Golob nima razlogov, da bi kazal razočaranje in zaskrbljenost nad rezultati, ki so za njegovo stranko dobri. So na zgornjem robu anket, v katerih je fluktuirala stranka v zadnjih mesecih. To je najvišji rezultat in utrjuje Goloba kot nespornega hegemona levo od sredine, zato se mu ni treba bati notranjih frakcij, uporov, tudi če so zelo skrb vzbujajoči. Gledano v celoti pa je razmerje med levo sredino in desno sredino izrazito slabo."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič o tem, da predsednik vlade Robert Golob ob rezultatih na evropskih volitvah olepšuje dejstva; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)